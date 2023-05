Uno de los estrenos más esperados de la temporada, 'Barbie', acaba de confirmar la banda sonora de la película que dará vida a la muñeca más famosa del mercado y está repleta de estrellas del pop y alguna que otra sorpresa. La ganadora de tres Grammys, Dua Lipa que acaba de lanzar su último sigle 'Dance The Night', producido por Mark Ronson, y que forma parte de la sólida lista de artistas que colaboran en 'Barbie The Album'.

El single de Dua Lipa ya está disponible en todas las plataformas digitales y también cuenta con un videoclip en la que aparece la directora, escritora y productora de la película "Barbie" Greta Herwig. La canción acompaña al último tráiler, que se ha estrenado este viernes, del largometraje protagonizado por Margot Robbie, que dará vida a la barbie protagonista, y Ryan Gosling, que interpreta a uno de los kens. El film no llega a las salas de cines hasta el 21 de julio de 2023, fecha en la que también se desvela la banda sonora, 'Barbie The Album'.

Otros artistas que forman parte del 'line up' son Karol G, Nicki Minaj y Ice Spice, Lizzo, Ava Max, Charli XCX, Gayle, PinkPantheress, The Kid LAROI y más. Además, Ryan Gosling colabora en el disco de la película ya que dará voz a la canción original del muñeco masculino de Mattel, 'I'm just Ken' interpretada como su personaje. Además, Nicki Minaj será la encargada de revivir el icónico tema de 'Barbie World' de Acua.

No es la primera vez que Ryan Gosling entra en un estudio de grabación para un proyecto cinematográfico ya que en la galardonada y taquillera musical de 'La La Land' tuvo que entonar alguna de las melodías más icónicas de la última década: 'City of Stars' o 'A lovely night'.

Así será Barbie The Album