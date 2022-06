"Hoy hablamos de actores que transforman su físico a lo bestia", anuncia Dani Mateo a sus compis, y quién mejor para tratar este tema que Alberto Rey, el experto en cine de Zapeando.

Una de las últimas que ha cambiado radicalmente su cuerpo para una película ha sido Nathalie Portman, que interpreta a la mujer de Thor en 'Thor, love and thunder'. Para su papel se ha tenido que poner "igual de tocha que su marido en la ficción y no es fácil", resalta Alberto. Según cuenta la actriz de cuarenta años, siguió un entrenamiento muy intenso y de muchas pesas, que completaba con batidos de proteínas, "algo que no había hecho nunca antes". Eso sí, "lo hizo manteniendo su dieta vegana", matiza.

Pero no ha sido la única, Charlize Theron, Christian Bale, Chris Pratt o Ryan Gosling también se han hecho auténticas locuras con su cuerpo sometiéndose a dietas extremas para poder transformar radicalmente sus cuerpos. En el vídeo principal de la noticia te mostramos sus sorprendentes resultados.

