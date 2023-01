Eurovisión 2023 está a la vuelta de la esquina. Bueno, no realmente. Quedan un par de meses para que llegue ese esperado 13 de mayo, día en el que se celebrará el certamen desde Liverpool. El evento de este año acogerá alguna que otra novedad, como que los espectadores de países no participantes en el concurso podrán votar online - como es el caso de Montenegro y Macedonia del Norte, quienes no formarán parte del festival este año -. Pero antes de que todo esto se ponga en práctica España tiene que elegir la canción que le representará este año y eso es algo que le toca al Benidorm Fest 2023. Este evento musical sí que está a la vuelta de la esquina.

Es más, ya se conocen los dos bloques de actuaciones en los que se han dividido a los 18 artistas. Unos más arriesgados que otros pero todos ellos esperan aterrizar en Liveerpool en el mes de mayo para representar a su país con sus propuestas: 'Quiero arder', de Agoney; 'Desde que tú estás' de Alfred García; 'Yo quisiera', de Alice Wonder; 'Flamenco', de Aritz Arén; 'EaEa', de Blanca Paloma; 'Uff!' de E'femme; 'La Lola' de Famous; 'Mi familia' de Fusa Nocta; 'Inviernos en Marte' de José Otero; 'Quiero y duelo' de Karmento; 'Arcadia' de Megara; 'No nos moverán' de Meler; 'Tracción' de Rakky Ripper; 'Aire' de Sharonne; 'Que esclati tot' de Siderland; 'Tuki' de Sofía Martín; 'Sayonara' de Twin Melody; y 'Nochentera' de Vicco.

1. Agoney, 'Quiero arder' está compuesta por el propio Agoney y Blackpanda. Se construye sobre un juego de violines que se fusionan en una base de electrónica impredecible y multisensorial para seducir al público con este capricho tan atrevido como sincero.

2. La letra de Alfred García y música de Alfred García y Raúl Gómez han dado forma a 'Desde que tú estás', un tema pop-rock que abraza el cielo y el infierno que las personas llevan dentro, los dos motores que hacen que el corazón lata al mismo tiempo que los deseos. El que desea jugárselo todo sin miedo a no ser nada más que la verdad de sus aciertos y sus errores.

3. De Alice Wonder es 'Yo quisiera' es un tema indie, alternative y dream pop que, en palabras de su autora, "es la tormenta interior que ocurre dentro de alguien que desiste de intentar entender el mundo, simplemente vive en él. Parece que el mensaje es pesimista, pero realmente es positivo, es continuista, se inclina a la fe pese a la incongruencia de la vida misma".

4. 'Flamenco', de Aritz Arén, está compuesta por Carlos Marco, Frida Amundsen, Kaci Brown, Sam Gray y Tonino Speciale y mete en una coctelera el pop más internacional con el sabor de los arreglos e influencias del pop español. Se trata de una pieza única en la que conviven los sonidos en tendencia y un "beat" actual, con otros orgánicos y raciales como la guitarra española o las castañuelas.

5. Blanca Paloma firma 'EaEa' junto a Jose Pablo Polo. Se trata de una historia de amor que va más allá de la muerte, y que rinde homenaje a las raíces de la artista: ensalza el legado de amor y saber transferido de generación en generación a través de la nana.

6. 'Uff!', de E'femme está compuesta por el propio grupo (Bubu, Sandi, Lottie y Melania) junto a Barei y Antonio Escobar, es una canción pop llena de fuerza, para que cualquier persona que la escuche sepa sacar su valor propio y su garra y no dejar que nadie pase por encima. Un tema que llama al empoderamiento de la mujer para que piensen más en ellas mismas.

7. 'La Lola', de Famous, está compuesta por Adrián Ghiardo, Andrés Sebastián Ramíres y Jorge de la Cruz, y es un tema de pop urbano que nace a partir de una base rítmica potente que invita a cantar una melodía pegadiza con vocales abiertas y poderosas. La letra narra la fuerza que tiene tanto la mujer como la parte femenina que hay en cada uno, según ha explicado RTVE.

8. Míriam Nares Signes (Fusa Nocta) firma 'Mi familia' junto a Ignacio Moreno González y Carlos Padilla Linares. El tema, que navega entre diversos géneros musicales como el trap, el flamenco, el rap y la música electrónica, es un viaje que muestra las muchas facetas de la familia, desde la más bonita hasta la parte más oscura de ésta.

9. 'Inviernos en Marte', de José Otero, está compuesta por Manu Chalud, Gabi Ore, Kenia Saiz, Karen Méndez y José Otero. Se trata de una power-ballad dramática que habla de un "amor imposible".

10. 'Quiero y duelo', compuesta por la propia cantante Karmento (Carmen Toledo), es una expresión local de una zona de La Mancha que sirve para expresar la sensación de querer algo y lidiar con el dolor y la dificultad que conlleva conseguirlo. Esta canción se enmarca en el género del neofolclore.

11. Sara Jiménez Moral, Roberto La Lueta Ruiz e Israel Dante Ramos (Megara) son los creadores de 'Arcadia', un tema fucksia rock que se adentra en un mundo mítico. Un lugar secreto e idílico en el que cualquier ser humano hubiera querido vivir pero en el que también hay lugar para el drama, con áreas oscuras y peligrosas.

12. 'No nos moverán', de Meler, es un tema pensado para tocar en directo. Una canción compuesta por Jonathan Geraint Burt, Francisco Javier Pagalday González, Natalia Neva Martín, Oliver García Cerón y José Héctor Portilla Rodríguez que irradia energía y no deja indiferente a nadie.

13. 'Tracción', de Rakky Ripper, está firmada por Raquel García Cabrerizo (Rakky Ripper), Joan Valls Paniza y Rubén Pérez Pérez y es un tema que mezcla hardcore, drum&bass y hasta techno, que habla sobre los sentimientos no expresados.

14. 'Aire', la propuesta de Sharonne (Cristóbal Garrido), compuesta junto a la propia intérprete junto a Iván Torrent y Alejandro Barroso, habla de la libertad.

15. 'Que esclati tot', compuesta por Siderland (Uri Plana, Albert Sort, Andreu Manyós) en colaboración con Roger Argemí, comparte muchos de los elementos característicos del pop nocturno que abandera el grupo: melodías épicas, estribillos pegadizos y recursos propios de la música de baile electrónica.

16. 'Tuki', de Sofía Martín, está compuesta por la propia Sofía Martín, Freddy Rochow y Claudio Maselli y es una combinación dinámica de ritmos españoles y latinos, con sonidos y beats europeos contemporáneos de la música dance y electrónica. La letra de la canción muestra que es posible alcanzar tus sueños sin importar de dónde vengas, cuánto dinero tengas o si la gente cree en ti o no.

17. Por su parte, las hermanas Paula y Aitana (Twin Melody) presentan 'Sayonara', una canción de pop alegre y optimista compuesta junto a Jonhatan Gueraint (Meler) y Natalia Neva Martín. Una propuesta que contiene letra en 5 idiomas -español, inglés, francés, vasco y japonés- y es un canto al empoderamiento y al amor propio, a dejar atrás y decir adiós a las cosas que no llenan o representan y las personas que no nos valoran.

18. La propia Vicco (Victoria Riba) es la autora de 'Nochentera', su propuesta para el Benidorm Fest, junto a Rubén Pérez Pérez y Joan Valls Paniza. Una canción que habla sobre ese momento en el que te gusta una persona y haces lo que sea para verla, un himno a la felicidad lleno de buena vibra y ganas de disfrutar de la vida, con melodías muy pegadizas.

Cuándo es el Benidorm Fest

El Benidorm Fest 2023 tendrá lugar los próximos 31 de enero y 2 de febrero. En la primera de las semifinales participarán Agoney, Alice Wonder, Aritz Aren, Fusa Nocta, Megara, Meler, Sharonne, Sofía Martín y Twin Melody. En la segunda semifinal lo harán Alfred García, Blanca Paloma, E'Femme, Famous, José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Siderlan y Vicco.

En los días previos al concurso se han preparado otras actuaciones y eventos. El Benidorm Fest empezará el domingo 29 de enero con una alfombra naranja en la que estarán los presentadores, los concursantes, caras de RTVE. También habrá una pequeña recepción posterior ya a puerta cerrada, que será retransmitida. En esta recepción actuarán Carlos Higes, Rosa López y la Unión Musical de Benidorm y Societat Musical 'La Nova' de Benidorm, que harán popurris de grandes canciones de Eurovisión.

El lunes 30 de enero se abrirán las puertas del EuroClub en RTVE. Ttanto el lunes como el miércoles en el Benidorm Palace habrá grupos, cantantes y artistas que se han quedado a las puertas de entrar en este Benidorm Fest y caras conocidas de la anterior como Sara Deop, Bel, Carmen Puente, Álvaro Montes, Adonay Santana, Nena Daconte y Azúcar Moreno, entre otros. Ya el miércoles 1 de febrero actuarán Kingdom, Gatica, Ernesto Alonso, Borja Escalona, Karina, Juana, Juanma Fernández, El Guapo Calavera, Tanxugueiras y Ruth Lorenzo.

El viernes, en el Tecnohito de Benidorm, tendrá lugar un concierto gratuito en el que estarán Soraya Arnelas, Marta Sango, Gonzalo Hermida, Ronela y WRS, autor de la canción 'Llámame' y representante de Rumanía en el último Festival de Eurovisión. Tanto el martes como el jueves habrá pantallas para poder ver las semifinales y la final en distintos puntos de la ciudad alicantina.