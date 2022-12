Francia se ha llevado el Festival de Eurovisión Junior 2022 gracias a Lissandro con su tema "Oh Maman!", con lo que el país vecino suma su segundo triunfo. Mientras, el español Carlos Higes con su "Señorita" ha alcanzado la sexta posición con 137 puntos, con lo que consigue su octavo top 10 en el festival. El representante español, el valenciano Carlos Higes, ha obtenido la sexta posición con 137.

El jurado le ha posicionado sexto, con 59 puntos y el televoto le ha otorgado 78 puntos, la segunda posición, aunque no ha sido suficiente para superar a los cinco países que habían quedado por delante de él en el jurado. "Me lo he pasado genial. Lo hemos disfrutado y espero que os haya gustado mucho la actuación", ha afirmado un emocionado y exultante Carlos nada más bajar del escenario, según ha explicado RTVE.

Tras el festival, Carlos ha contado que "ha sido un sueño" y que le ha "encantado" todo el festival, su actuación y se ha alegrado por Lissandro, con quien ha compartido hotel y vuelo para venir a Ereván. Pese al sexto puesto, España ha recibido puntos de los jurados de todos los países participantes: Países Bajos (3), Polonia (1), Kazajistán (2), Malta (10), Italia (1), Francia (4), Albania (4), Georgia (1), Irlanda (1), Macedonia del Norte (5), Reino Unido (12), Portugal (2), Serbia (1), Armenia (8) y Ucrania (4).

El jurado de España, cuya portavoz ha sido Juan Diego, uno de los bailarines, ha dado sus 12 puntos a Armenia, 10 a Georgia y 8 a Países Bajos. Francia ha sido el país ganador del jurado con 132 puntos, mientras que ha sido tercera en el televoto con 71, con lo que ha obtenido la victoria con 203 puntos. "Oh Maman!", interpretada por Lissandro, está compuesta por Barbara Pravi, la cantante que alcanzó el segundo puesto para Francia en Eurovisión 2021 interpretando "Voilà" y que ya compuso la canción que ganó Eurovisión Junior 2020. Pravi es la primera mujer que consigue ganar dos festivales de Eurovisión.

La segunda posición la ha obtenido Armenia, los anfitriones y el país que ha quedado en segunda posición en más ocasiones en el festival. Han sido 110 puntos del jurado (tercera posición) y 70 del televoto (cuarta) los que le han valido los 180 puntos. Georgia, que había quedado segunda en el jurado, ha sufrido con el televoto y no ha sumado más que 47 puntos (13ª posición).

La cuarta posición la ha obtenido Irlanda, que alcanza su mejor resultado en el festival infantil. Sophie Lennon y su "Solas" han obtenido 150 puntos. En quinta posición ha quedado Reino Unido, que volvía al festival tras 16 años. Los británicos han sido los más votados del público con 80 puntos, dos más que España, que ha quedado inmediatamente debajo.

Países Bajos y Portugal, séptimos y octavos en total, han recibido 70 puntos del televoto cada uno, con lo que han empatado en el cuarto puesto con Armenia. El portugués Nicolas Alves y su voz rasgada han obtenido el primer top 10 para aquel país en la historia del festival. Ucrania novena y Polonia décima han concluido el top 10. La parte baja de la clasificación la han conformado Italia (95 puntos, empatada con Polonia), Albania (94 puntos), Serbia (92 puntos), Macedonia del Norte (54 puntos), Kazajistán (47 puntos) y el farolillo rojo lo ha obtenido Malta, con 43 puntos. Es la tercera vez que Malta queda última en el festival.

El vigésimo festival de Eurovisión Junior ha tenido lugar en Ereván después del triunfo de Maléna en 2021 con "Qami, Qami", precisamente en París. Francia se suma al grupo de los países que han ganado dos festivales de Eurovisión Junior, junto a Armenia, Bielorrusia, Malta y Rusia. Ahora, la televisión francesa France Télévisions podrá organizar la edición de 2023.