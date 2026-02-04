Arranca en Madrid 'Flashback Show Europa - Do you remember?', un espectáculo musical que revive los 80, 90 y 2000

'Flashback Show Europa – Do you remember?' llega a Madrid como un espectáculo musical que recorre los grandes éxitos de los 80, 90 y 2000. Con música en directo, coreografías y una potente puesta en escena, propone un viaje emocional lleno de nostalgia. El show se representará desde marzo en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío con un reparto de artistas reconocidos.

Madrid se prepara para recibir una de las propuestas escénicas más esperadas de la temporada: 'Flashback Show Europa – Do you remember?', un espectáculo inmersivo que propone un viaje emocional a través de los grandes éxitos de los años 80, 90 y 2000. La producción hará su estreno el próximo 12 de marzo en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y se mantendrá en cartel durante los meses de marzo, abril, mayo y junio, ofreciendo múltiples funciones para el público madrileño.

La producción combina música en directo con voces interpretadas sobre el escenario, acompañadas de coreografías, diseño visual impactante y una narrativa que busca conectar recuerdos personales con grandes himnos generacionales. No se trata únicamente de un concierto, sino de una experiencia que invita al público a cantar, bailar y revivir momentos que marcaron a distintas generaciones.

El elenco está encabezado por nombres conocidos tanto del pop como del teatro musical español: Soraya Arnelas, figura destacada de la música y la televisión; Diana Hoyos, actriz y cantante con décadas de experiencia; Nerea Rodríguez, habitual en grandes musicales; Lorena Calero, voz reconocida de la escena teatral; y Edgard Caro, creador de contenido y presentador con amplia presencia en redes sociales.

La estructura del show mezcla humor y emoción con historias de amistad, sueños y el paso del tiempo, todo ello a partir de una banda en directo que interpreta temas que definieron épocas y momentos clave en la cultura musical europea. Esta mezcla de pasado y presente convierte a Flashback Show Europa en una cita imprescindible en la agenda cultural de primavera en Madrid.

Con un enfoque que apela a la memoria colectiva y al impacto emocional de la música más icónica de varias décadas, esta producción se perfila como una de las ofertas de entretenimiento más destacadas de los próximos meses en la ciudad.