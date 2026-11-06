José Ángel Mañas y el inquietante universo de ciencia ficción que está construyendo

es la cuarta parte de, el universo de ciencia ficción que está desarrollando José Ángel Mañas en compañía de diferentes escritores. En esta ocasión le acompaña Eva G. Guerrero.

Una mujer aparece brutalmente asesinada y mutilada en un descampado junto al polígono Marconi, en las afueras de Madrid. Cuando la policía llega al lugar de los hechos rápidamente son conscientes de que la víctima no es una trabajadora sexual, a pesar de que su ropa así lo sugiera. Se trata de Marina Rubio, una policía, una subinspectora que había pedido el traslado a Valencia un año antes y allí vivía desde entonces.

La víctima es Marina Rubio, una policía que había pedido el traslado a Valencia un año antes

Pero Marina no era una policía cualquiera. Miembro del Grupo de Delitos Tecnológicos, provenía de una familia acomodada, muy cercana al presidente. Además, mantenía una relación con una mujer, otra policía, Peña, del Grupo de Intercambialismo y estaba pensando en transicionar. Una relación que se negaba a esconder delante de nadie y que se rompió cuando Marina se fue a Valencia.

Con su muerte, Peña, de carácter fiero y seco, se tambalea. Pero antes de caer decide involucrarse en la búsqueda de los culpables, a pesar de que el caso lo lleva el Grupo de Homicidios, como es lógico. Sin embargo, cuando empieza a investigar aparece en el Grupo de Intercambialismo una mujer denunciando que alguien le ha robado su cuerpo masculino, porque en realidad es el gerente de la compañía U-Feeling.

La experiencia U-Feeling

En el tiempo distópico en el que está ambientada esta novela —un Madrid muy parecido al actual, en el que algunos derechos sociales se han visto reprimidos— una tecnología y una corporación centra el mercado del ocio. La empresa U-Feeling ha ofrecido la posibilidad de intercambiar el cuerpo. Alquilar otro cuerpo, de otro género o incluso el de un niño, por un tiempo definido.

Con la experiencia U-Feeling puedes alquilar otro cuerpo, de otro género o incluso el de un niño, por un tiempo definido

Una tecnología tan rompedora que da pie a un nuevo tipo de crímenes. Para combatirlos se crea el Grupo de Intercambialismo formado por Peña, Gordon —otra inspectora con una vida privada desordenada— y el joven hispanomexicano Jonathan. Los tres forman un peculiar clan que trata de entender un mundo nuevo que se abre ante sus ojos.

Juntos descubrirán que entre ambos casos hay conexiones y que tras la muerte de Marina Rubio hay una trama que afecta al poder político y a las más altas esferas de las corporaciones que controlan el mundo.

Un universo en expansión

La experiencia U-Feeling, el primer libro de la serie, se publicó en 2021 y allí se sentaron las bases de este perturbador universo literario. La tecnología de una corporación internacional que permitía el intercambio de cuerpos se presenta como el final de la guerra de sexos, el racismo y la xenofobia. Poder vivir la experiencia de ser otra persona podría resultar de lo más liberador.

El creador de este universo es José Ángel Mañas, al que persigue su primera novela, 'Historias del Kronen'

Sin embargo, en ese ilusionante futuro de ciencia ficción se cuela, una vez más, la realidad de la miseria humana. Y a través de esa tecnología, una vez más, se filtra la maquinaria del poder de una manera tan realista que la ciencia ficción se desdibuja y agobia, inquieta y afecta.

El creador de este universo es José Ángel Mañas, un autor al que persigue su primera novela, Historias del Kronen, de la que es imposible separarle cuando se habla de él. Sin embargo, su producción no ha podido ser más versátil. Novelas realistas comparten espacio con literatura histórica y hasta noveló la vida del doctor español que puso en jaque al FBI informando sobre drogas.

En esta cuarta entrega, la escritora valenciana Eva García Guerrero es la que colabora con Mañas

Pero, para estos libros de La experiencia U-Feeling, se ha apoyado en otros autores del género, que firman con él cada una de las entregas. La segunda parte, Gabri, la zampabollos, la escribió junto a Juan Carlos Garrido. La tercera, El precio de la carne está firmada por Francisco Galván.

En esta cuarta entrega de la serie, la escritora valenciana Eva García Guerrero es la que colabora con Mañas. El resultado es una novela que funciona como un thriller, pero que abre una ventana a una realidad muy reconocible y, por tanto, bastante aterradora.

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