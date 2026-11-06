"La película más grande del año": 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' celebra el 25 aniversario de su mágico estreno en cines

¿Por qué es importante? El universo mágico pasó de los libros a la gran pantalla hace 25 años en un estreno histórico. Las túnicas se han quedado ya pequeñas para los niños de 2001, que siguen disfrutando en pleno 2026 junto a los jóvenes de ahora de cada rincón de Hogwarts.

Hace 25 años, "Harry Potter y la Piedra Filosofal" se estrenó como "la película más grande del año", marcando un hito en la historia del cine y de la literatura juvenil. En noviembre de 2001, tanto jóvenes como adultos acudieron en masa a los cines para ver cómo las palabras de los libros cobraban vida en la pantalla. La magia de Hogwarts, con sus ceremonias, clases y personajes icónicos, capturó la imaginación de todos. Hoy, en 2026, la saga sigue siendo popular, evocando nostalgia y permitiendo a quienes fueron niños entonces revivir esos momentos mágicos. Harry Potter continúa siendo un fenómeno cultural que trasciende generaciones.

"La película más grande del año". Así se hablaba de la película de 'Harry Potter y la Piedra Filosofal'. Así se definía hace 25 años al primer filme basado en las aventuras del por aquel entonces mago de 11 años. Sí, hace 25 años. Hace cinco lustros. Hace tanto que los niños de entonces, los que vivieron su 'ceremonia de selección' en ese noviembre de 2001, ahora bien pueden ser maestros en pociones o 'aurores'.

Es lo que tiene la magia. Es lo que hizo y hace sentir una franquicia que en cada país y ciudad del mundo puso en marcha un acontecimiento tan mágico como histórico. "Todos hemos leído los libros y nos gustaron mucho. Pensamos que la película será increíble", afirmaba una niña en ese mes de noviembre de 2001.

Pero no era solo cosa de jóvenes. Los mayores compraron en masa sus entradas para vivir en la gran pantalla todo lo que habían imaginado leyendo los libros. Cada palabra. Cada gesto narrado en sus páginas. Cada personaje y momento de la obra.

Desde ese andén 9 y 3/4. Desde ese primer encuentro entre Harry Potter y Ron Weasley. Desde, también, ese "eres Harry Potter" con Hermione Granger arreglando las gafas del hijo de James y Lilly.

La conclusión, más que clara entre los niños y niñas de aquel momento. "Es la mejor película que he visto", decían.

La magia de Hogwarts

Y es que todo fue mágico. Todo fue digno de Hogwarts desde que llegaron a la escuela de magia y hechicería y el sombrero seleccionador exclamó '¡Gryffindor!' ante las insistencias de Harry de que no, que a Slytherin no. Cada escena, como vivir el día a día de las cuatro casas del colegio que dirige Dumbledore.

Desde esa ceremonia de selección a la clase de encantamientos. Desde la primera lección de vuelo a Snape y sus pociones. Desde Hagrid a McGonagall pasando por el profesor Quirrell y, claro está, Draco Malfoy y la sombra de Lord Voldemort. Todo eso ha llegado hasta 2026.

No solo por la serie que está a punto de estrenarse, sino porque los que vivieron todo eso hace 25 años no se han olvidado de su primera vez en Hogwarts. "La veo y me recuerdo a ese momento en que la vi", cuenta alguien que en su día fue un niño y al que ya la túnica se le ha quedado más bien pequeña. Porque, como afirman, "Harry Potter sigue siendo igual de popular" ahora que a comienzos de milenio y siglo.

Ahí reside el gran secreto de la magia de Harry Potter. El saber que, pase el tiempo que pase, esa magia siempre ha estado en permitir volver a ser ese niño que se fue por más tiempo que pase.

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