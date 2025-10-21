laSexta.com continúa como la televisión líder en digital a gran distancia de todos sus competidores

Los detalles Un mes más, laSexta.com encabeza el ranking con su récord del año: más de 8,3 millones de visitantes únicos en septiembre.

laSexta.com vuelve a ser la televisión líder en digital. Así lo reflejan los últimos datos de Comscore, correspondientes al mes de septiembre, que muestran que la cadena vuelve a encabezar el ranking. Y lo hace, además, subiendo a su máximo del año, con más de 8,3 millones de visitantes únicos, un 11% más que el mes anterior, y a gran distancia de todos sus competidores.

Una vez más, los espacios de actualidad e informativos de la cadena, como Al Rojo Vivo, laSexta Noticias, Más Vale Tarde, laSexta Clave y laSexta Xplica han seguido destacando durante un mes marcado por el genocidio en la Franja de Gaza.

En entretenimiento, El Intermedio ha registrado un gran arranque de temporada, siendo el programa más visto de la cadena, mientras que la mejor información deportiva ha continuado con Jugones. Aruseros, siempre madrugador, continúa en plena forma en las mañanas, mientras que laSexta Columna y Equipo de Investigación han regresado con nuevas entregas y La Roca ha vuelto ahora por partida doble, los sábados y domingos.

Atresmedia, líder también en digital

El grupo Atresmedia ha arrancado la temporada reafirmando su liderazgo también en las audiencias digitales y sumando otro mes en cabeza, posición que mantiene de forma ininterrumpida desde abril de 2016. Así, vuelve a reinar entre los grupos audiovisuales al conseguir 21,2 millones de usuarios únicos. Sube y amplía la ventaja que mantiene con su competidor directo a la más alta del año al superarle en un 97%, al lograr más de 10,4 millones de visitantes únicos más que su rival.

Asimismo, Atresmedia mantiene su posición en el ranking de sites más visitados en España consolidando el octavo puesto y aumentando la distancia sobre su competidor en este top, ya que este desciende hasta la 34ª posición.

Atresplayer vence entre las plataformas

Si Atresmedia mantiene nuevamente su liderazgo a nivel global, atresplayer lo hace también en las plataformas. Una hegemonía que se ve reforzada al crecer un 28% respecto al mes anterior hasta los más de 2,7 millones de visitantes únicos, su segundo mejor dato del año. Con este seguimiento, vuelve a liderar sobre competidores, aumentando las distancias: supera en un 10% a su rival privado y en un 45% a la plataforma de la cadena pública.

La plataforma líder ha arrancado fuerte la temporada y entre sus estrenos destaca la quinta temporada de 'Drag Race España', que ha arrancado como el mejor estreno de la franquicia en atresplayer. También ha vivido la llegada de nuevos títulos en ficción con 'Mar Afuera' adaptación española de la ficción italiana 'Mare Fuori', una de las series europeas de mayor éxito internacional en los últimos años.

Gran mes para Antena 3 y Onda Cero

Por su parte, la web de Antena 3 sigue a laSexta.com en cabeza en el ranking de audiencias digitales, de nuevo liderando sobre su inmediato competidor con más de 6,6 millones de visitantes únicos, lo que supone una ventaja de un 5% frente a su adversario directo.

Un gran mes también para las radios del grupo. Ondacero.es ha alcanzado los más de 3,2 millones de visitantes únicos, creciendo un 19% respecto al mes anterior, mientras que Europa FM también sube y registra 548.000 visitantes únicos.

