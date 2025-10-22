Isabel Preysler se confiesa en sus memorias: "He tenido muchos amores, pero el amor de mi vida ha sido Miguel Boyer"

Los detalles La eterna 'reina de corazones' ha presentado este miércoles su biografía, Mi verdadera historia (Espasa), unas memorias en las que, como confiesa, desmitifica su vida hablando desde su boda con Julio Iglesias hasta las cartas que se envió con Vargas Llosa.

Isabel Preysler, conocida como la 'reina de corazones', ha presentado sus memorias tituladas 'Mi verdadera historia', en el Hotel Ritz de Madrid. En esta obra, Preysler narra desde su boda con Julio Iglesias en 1971 hasta su ruptura con Mario Vargas Llosa en 2022, incluyendo una carta que ella misma escribió para terminar la relación. Nacida en Manila, fue enviada a Madrid a los 18 años fruto de un castigo de sus padres, donde protagonizó la boda del año con Julio Iglesias, con quien tuvo tres hijos. Posteriormente, se casó con Carlos Falcó con quien tuvo a Tamara Falcó y después Miguel Boyer, con quien tendría a su hija Ana. La Preysler confiesa que el gran amor de su vida fue el exministro socialista quien estuvo más de 20 años, hasta su muerte en 2014.

Unas memorias que, tal como ella misma confiesa, desmitifican su vida hablando desde su boda con Julio Iglesias en el 71 hasta las cartas que se envió con Vargas Llosa antes de su ruptura, en 2022, incluida la carta que ella misma le mandó para terminar la relación: "Lo que de verdad hace imposible la convivencia es la mala educación y tú estás muy mal educado", le escribió.

La Preyler nació y creció en Manila (Filipinas) hasta los 18 años, cuando sus padres la mandaron a Madrid, con su tía, fruto de un castigo: se fugó con su primer novio en una avioneta: "He sido una niña muy feliz (...) La adolescencia fue un poquito más difícil con unos padres más estrictos. Pero la niñez tengo que reconocer que ha sido muy feliz", ha confesado en la presentación de sus memorias.

Su familia entonces no podría imaginarse que dos años más tarde de su llegada a Madrid sería protagonista de la boda del año -in extremis- con su amor más sonado: Julio Iglesias. Fueron marido y mujer durante siete años, y su ruptura supuso un gran conflicto con su madre, ya que le pidió anular su matrimonio en Roma, pero no pudo hacerlo.

Fruto de esa relación nacieron tres hijos: Chábeli (1971), Julio José (1973) y Enrique (1975). Dos años más tarde de la ruptura con el cantante, Preysler se volvió a casar con Carlos Falcó, marqués de Griñón, padre de su cuarta hija, Tamara Falcó (1981): "Tengo cinco hijos que son buenas personas, los cinco, y eso es con lo que me quedo", ha dicho.

Asentada como un icono de la 'jet set' española. En el 88 se casa con el "amor de su vida", el exminsitro socialista Miguel Boyer, con quien estuvo más de 20 años y a quien acompañó hasta su muerte, en 2014: "He tenido muchos amores, pero el amor de mi vida ha sido Miguel Boyer", ha confesado Preysler. Fruto de este amor nació la pequeña del 'clan Preysler', Ana Boyer (1989).

Finalmente, y ya sin pasar por el altar, fue Mario Vargas Llosa quien ocuparía su corazón hasta 2022, con quien rompió a través de una carta. Isabel Preysler cuenta ahora en sus memorias lo que otros contaron por ella.

