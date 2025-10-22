Las Spice Girls conmemoran los 25 años de 'Forever' con el lanzamiento de una edición especial del disco

Los detalles El álbum será en formato vinilo, en una edición marmolado rojo y negro limitado, e incluye cuatro láminas coleccionables de cada una de las 'spice', con nuevas imágenes exclusivas de esta edición de 2025. Se publicará el próximo 7 de noviembre.

En 1996, las Spice Girls se convirtieron en todo un fenómeno mundial con su primer sencillo, 'Wannabe', incluido en su álbum debut, 'Spice', una canción considerada entonces como toda una oda al poder femenino y todo un canto a la sororidad.

El grupo de pop, fundado en 1994 y compuesto por Geri Halliwell, Melanie Chisholm, Victoria Beckham, Melanie Brown y Emma Bunton, saltó a la fama con más de 100 millones de discos vendidos, siendo el grupo femenino más exitoso de la historia de la música y uno de los más influyentes durante la década de los 90.

Ahora, las Spice lanzan una nueva versión de su tercer álbum, 'Forever', en formato vinilo, en una edición marmolada rojo y negro limitada, que se publicará el 7 de noviembre, coincidiendo con el 25 aniversario del disco que publicó en los 2000, ya sin Geri Halliwell. La pelirroja del grupo volvería a unirse a la banda en 2007 para el lanzamiento de 'Greatest Hits'.

Con los sencillos 'Goodbye', 'Holler' y 'Let Love Lead the Way', esta reedición especial en formato 'gatefold', un tipo de portada de disco de vinilo o CD que se abre como un libro, incluye cuatro láminas coleccionables de cada una de las Spice, con nuevas imágenes exclusivas de esta edición de 2025.

Destacando el legado del grupo, 'Forever' "combina suaves influencias de R&B con puro poder pop, un imprescindible en cualquier colección de Spice Girls", señala Universal Music en un comunicado.

Las Spice Girls llevaron a cabo su carrera de 1996 a 2001 y entre 2007 y 2008, tras lo que protagonizaron una aparición en 2012 durante la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres y volvieron entre 2018 y 2019 con una nueva gira, Spice World Tour 2019, ya sin Victoria Beckham.

