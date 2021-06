Britney Spears lleva 13 años sometida a la tutela de su padre, quien ejerce un control absoluto sobre su vida. La cantante, que no puede más, ha pedido a un juez que la libere de la tutela judicial de su padre. "Debería estar en la cárcel", ha afirmado la cantante, quien ha dicho que no se merece "ser la esclava de nadie" y que la tutela "es abusiva".

En Más Vale Tarde han hecho un recorrido por su vida desde 1997, momento en el que se hizo famosa a nivel mundial gracias a su canción 'Baby one more time'. En ese momento, llegó a lo más alto y vendió millones de discos, pero varios baches personales se le cruzaron en el camino.

Así, en 2007 perdió el control sobre su vida. En ese momento, acababa de salir de un centro de rehabilitación y de perder la custodia de sus hijos, y decidió raparse la cabeza, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Fue entonces cuando su padre consiguió que un juez la declarase su tutor legal.

No tengo permiso para ver a mis amigos que viven a ocho minutos"

Y desde entonces, ejerce un control absoluto sobre la artista, hasta el punto de decidir a quién puede ver, y de controlar sus visitas al ginecólogo, sus cuentas bancarias y hasta los pasos de baile de sus espectáculos. Cualquier movimiento que Britney Spears quiera dar, tiene que contar con su aprobación, tal y como ella misma ha relatado: "Cualquier cosa que quiera hacer, tiene que ser previamente aprobada por mi padre. No tengo permiso para ver a mis amigos que viven a ocho minutos de aquí, y me gustaría que mi novio pudiera llevarme en coche".

Cabe destacar que durante el periodo de la tutela, la artista grabó cuatro discos en cuatro años, hizo cuatro giras mundiales y 248 conciertos en Las Vegas, y el dinero que ganaba en los espectáculos no era para ella. Además, su padre la encerraba cada Navidad para evaluarla y que no pudiera ver a sus hijos, y la chantajeaba diciéndole que si quería verlos, tenía que hacer una gira o dar un concierto.

Medicada con litio y obligada a ponerse un DIU

Por si fuera poco, a Britney le daban litio, uno de los medicamentos más fuertes y hasta la obligaron a ponerse un DIU. "Tengo un DIU ahora mismo dentro de mí para que no pueda quedarme embarazada. Quiero quitármelo, pero este llamado 'equipo' no me deja ir al médico porque no quieren que tenga niños", ha denunciado ahora la cantante.

Fueron sus fans los que dieron la voz de alarma, después de que la cantante comenzase a publicar fotos con un semblante muy triste en las que llevaba la misma ropa durante varios días y a subir vídeos extraños en su casa. En ese momento nació el movimiento nació el movimiento 'Free Britney', que ha aglutinado millones de apoyos en redes.

Artistas como Mariah Carey, Miley Cirus o Justin Timberlake apoyan a la artista

El mundo se ha volcado en la causa "¡Libertad para Britney!", que han apoyado artistas como Mariah Carey, Cher, Miley Cirus, o su expareja Justin Timberlake. Incluso su novio se ha unido a este movimiento, publicando en redes una fotografía con una camiseta en la que se puede leer 'Free Britney'.

Beatriz de Vicente, abogada, ha señalado en Más Vale Tarde que "el sistema de incapacidades es para personas que no rigen en absoluto su vida, que tienen una desconexión completa de la realidad, para enfermos mentales severísimos o con una esquizofrenia intratable".

Sin embargo, la abogada ha defendido que las personas como la artista, que tienen trastorno bipolar pueden vivir "con absoluta normalidad con una buena medicación". Así, ha denunciado que "a esta niña la empezaron a explotar con 12 años", y que desde entonces, "ha sido la gallina de los huevos de oro de la que vive toda su familia", tras lo que De Vicente ha manifestado su apoyo a Britney Spears.