Javier Cámara celebra su Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto: "Este año los 'Javis' estamos triunfando"

El actor Javier Cámara obtiene la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto

Los detalles Es la segunda Concha para el actor tras la que compartió en 2015 con Ricardo Darín por 'Truman'.

Javier Cámara ha sido galardonado con la Concha de Plata a la mejor interpretación de reparto en el 74 Festival de San Sebastián por su papel en '5 minutos más'. Al recibir el premio, bromeó sobre el éxito de los 'javis' este año. Esta es su segunda Concha, tras compartir el premio en 2015 con Ricardo Darín por 'Truman'. Cámara agradeció al director del festival, José Luis Rebordinos, por incluir la película de género dirigida por Javi Ruiz Caldera. También dedicó palabras de cariño a Berto Romero, guionista y protagonista, y a su compañera Belén Cuesta. En la sala de prensa, destacó que el premio es para los tres actores de la película y expresó su satisfacción por trabajar con amigos en los últimos años.

Javier Cámara ha sido el ganador de la Concha de Plata del 74 Festival de San Sebastián a la mejor interpretación de reparto por '5 minutos más'.

"Este año los 'javis' estamos triunfando", ha bromeado al recibir el galardón poco después de que los directores de 'La bola negra' recogieran el Premio del Público Ciudad de San Sebastián.

Esta es la segunda Concha para Cámara, tras la que compartió en 2015 con Ricardo Darín por 'Truman', de Cesc Gay. El actor ha mostrado su agradecimiento al director del certamen donostiarra, José Luis Rebordinos, por haber programado una película de género como '5 minutos más', dirigida por otro Javi, de apellido Ruiz Caldera en este caso, al frente del título a concurso más gamberro de esta edición.

Para el director y también para "el escritor y actor brillantísimo" Berto Romero, protagonista y autor del guion de la película, también ha tenido palabras de cariño, al igual que para su "excelente" compañera Belén Cuesta, que completa el trío de esta historia de bucles temporales, mucho humor negro, fantasía y ecos apocalípticos.

Después, en la sala de prensa tras el fin de la ceremonia de clausura, el actor ha remarcado que el galardón "está claro que es para los tres actores de la película" y ha reconocido que es "un privilegiado" porque además en los últimos tres años ha trabajado "siempre con amigos".

"Me atrevo a trabajar con gente que quiera trabajar conmigo, estoy preparado para todo", ha asegurado Cámara tras su incursión en esta particular película fantástica, con más de una escena de violencia explícita.

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