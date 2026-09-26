San Sebastián corona a Mike Leigh en su despedida del cine por 'Tender Loving Care'

Los detalles 'Tender Loving Care', de Mike Leigh, se ha alzado este sábado con la Concha de Oro a la mejor película del 74 Festival de Cine de San Sebastián, una historia de cuidados que según ha declarado el director británico de 83 años será probablemente su último trabajo.

El director británico Mike Leigh ha triunfado en el 74º Festival de San Sebastián con "Tender Loving Care", ganando la Concha de Oro a mejor película, mejor intérprete para Kate O'Flynn y mejor guion. Esta edición, la última bajo la dirección de José Luis Rebordinos, ha visto a Leigh, de 83 años y aquejado de miositis, agradecer los premios desde Nueva York. La película narra la vida de Amy, una trabajadora social que enfrenta una crisis personal y familiar. Amanda Kernell ganó el premio a la mejor dirección por "Brace Your Heart". En otras categorías, Javier Cámara destacó como mejor actor de reparto, y "Border" recibió el premio especial del jurado. Fuera de la sección oficial, "La bola negra" y "Naza" recibieron premios del público. La sección Horizontes Latinos premió a "La ilusión de un verano sin fin", y la mejor música original fue para Amine Bouhafa. En Nuevos Directores, "Body of Glass" fue galardonada, y "Txakun txakür" fue elegida mejor película vasca.

El director británico Mike Leigh ha sido el gran triunfador de la 74 edición del Festival de San Sebastián con 'Tender Loving Care', una mirada compasiva con la que este representante del realismo social se despide del cine. Ha obtenido la Concha de Oro a mejor película, y premios a mejor intérprete (Kate O'Flynn) y guion.

La película partía como favorita entre las diecisiete que han competido en la sección oficial del certamen que comenzó el pasado viernes día 18, el último bajo la dirección de José Luis Rebordinos, que ha recibido palabras de agradecimiento de varios premiados y un gran aplauso, también en la sala de prensa. Tras dieciséis años, pasa el testigo a Maialen Beloki desde 2027.

Leigh, de 83 años, está aquejado de miositis, una enfermedad muscular que es más que probable, según sus propias palabras, que le aleje de la dirección a partir de ahora. Ha agradecido sus tres premios en un vídeo desde Nueva York: "Qué gran honor, gracias y amor para todos" ha dicho en un breve mensaje.

En su película, Amy (Kate O'Flynn, 'La maldición de Widow's Bay') es una trabajadora social en el servicio público de protección a la infancia que se va a vivir con su mejor amiga (Alice Bailey Johnson, 'Sexy Beast') tras el fracaso de una relación amorosa. Los padres de Amy (Marion Bailey, 'The Crown', y Paul Jesson, 'Mr Turner'), ya mayores y preocupados por la felicidad de su hija, se ven obligados de pronto a afrontar una crisis propia.

Ganador del máximo premio del Festival de Cannes en 1996 por 'Secretos y mentiras', del León de Oro en Venecia en 2004 por 'El secreto de Vera Drake' y nominado al Óscar en siete ocasiones, su película le ha valido además la Concha de Plata a la mejor interpretación a la británica O'Flynn, ex aequo con la protagonista de 'Growth of the soil', la noruega Asta Kamma August. Esta epopeya rural y decimonónica de Hans Petter Moland ha obtenido también el galardón a mejor fotografía para Oskar Dahlsbakken.

El premio a la mejor dirección ha sido para una de las cinco mujeres cineastas que competían por la Concha de Oro en esta edición: la sueca Amanda Kernell por 'Brace Your Heart', una película sobre cuidadores de renos samis del norte de Suecia.

El único representante del cine español en el palmarés oficial ha sido Javier Cámara como mejor actor de reparto en la película '5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera. Una escasa presencia española que contrasta con la edición del pasado año, en la que triunfaron 'Los domingos', 'Maspalomas' e 'Historias del buen valle'.

Además, este año el premio especial del jurado ha sido para 'Border', ópera prima del realizador, guionista y director de fotografía afincado en Bangkok Ah Biao (Shanxi, China 1990). Ambientada en un pueblo fronterizo, en la película un minero marcado por una vida de abusos es arrastrado a cometer un crimen.

El jurado de la sección oficial, presidido por el cineasta Ira Sachs, no ha incluido en ninguna categoría a otra de las favoritas, 'El debut', del estadounidense Jesse Eisenberg.

'La bola negra' y 'Naza'

Fuera de la sección oficial, han sido momentos destacados de la gala los premios del público a 'La bola negra' y a 'Naza'. "Hay una cosa que a mí me emociona mucho, y es que hoy y ayer y durante este año, escucho una frase que hacía tiempo que no quería usar la gente y es: ¡Viva el cine español! Y lo quiero reivindicar: ¡Qué viva el cine español, sí, señor!", ha dicho Javier Calvo junto a Javier Ambrossi.

Por su parte, los directores del filme británico 'Naza', los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, han confiado en un mensaje leído que esperan que el Premio del Público a la mejor película europea que han obtenido por este documental sirva para extender por el mundo lo que el Gobierno de Netanyahu está haciendo con la población palestina en Gaza. Se han mostrado "eternamente agradecidos" por la acogida que el público del Festival ha dado a este trabajo.

A su vez, la sección Horizontes Latinos ha concedido su máximo galardón a 'La ilusión de un verano sin fin', de la argentina Alessandra Sanguinetti, con una mención especial a la mexicana 'Moscas', de Fernando Eimbcke. La mejor música original, un premio que se concede por primera vez este año, ha distinguido a Amine Bouhafa por '7h40 ce matin-là/Milo', de Nicole Garcia.

La película elegida en Nuevos Directores ha sido 'Body of Glass', de la alemana Naëmi Ada, mientras que en Zabaltegui, la sección más abierta e innovadora, ha galardonado a otra realizadora: Jane Schoenbrun por 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma'.

Por su parte, la mejor película vasca ha sido 'Txakun txakür', de Elsa Oliarj-Inès; la sección Culinary Cinema ha premiado a los estadounidenses Michael Dweck y Gregory Kershaw `por 'Burgundy' y el Premio RTVE - Otra Mirada ha sido para 'All of a sudden', de Ryusuke Hamaguchi.

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