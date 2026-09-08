Penélope Cruz y Javier Bardem causan furor al llegar al Festival de Venecia para presentar 'Búnker'

Penélope Cruz y Javier Bardem han llegado al Festival de Venecia entre gran expectación. Y es que la pareja española vuelve a trabajar junta en un drama psicológico, 'Búnker'. La aclamada actriz ha lucido un vestido ceñido combinado con un bolso de Chanel mientras que el actor español ha acudido con una camisa azul. Eso sí, no han sido los únicos en causas expectación, Pamela Anderson, Irina Shayk o Nina Dobrev han sido otras de las invitadas, como puedes ver en este vídeo.

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