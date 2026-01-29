Ahora

Denuncia el "terror estatal" en Minnesota

Bruce Springsteen lanza 'Streets of Minneapolis', una canción contra Trump y los crímenes del ICE

Los detalles El cantante estadounidense carga en su letra contra el "rey Trump" y sus "matones federales", relatando los hechos que condujeron a la muerte de Good y Pretti y cuestionando la versión oficial de los agentes.

La repulsa a los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EEUU (ICE) se está extendiendo por todos los sectores de la sociedad, y el mundo de la cultura y la música se han quedado al margen. Ante la espiral de violencia que se ha vivido en Minnesota en las últimas semanas, Bruce Springsteen ha lanzado este miércoles la canción 'Streets of Minneapilos', en la que muestra su rechazo a la política de Donald Trump contra los migrantes.

La obra está dedicada a los vecinos de la ciudad de origen extranjero, así como a la memoria de los dos asesinados a manos de las brigadas migratorias, y en su letra se denuncia el "terror estatal" que se ha apoderado de las calles de Minneapolis.

"Llegaron a Minneapolis para hacer cumplir la ley, y dejaron dos muertos abandonados a su suerte en calles nevadas", reza la letra, en la que pide a la sociedad estadounidense "recordar los nombres de los que murieron" luchando contra los abusos policiales y la discriminación a los migrantes.

Bruce también muestra su indignación mientras carga contra el "rey Trump" y sus "matones federales", relatando los hechos que condujeron a la muerte de Good y Pretti y cuestionando la versión oficial de los agentes.

A través de sus redes sociales, Springsteen ha explicado que, tras observar el pasado sábado el asesinato de Pretti, ese mismo día escribió la letra. La canción se grabó este martes y tan solo 24 horas más tarde ha visto la luz para tratar de plantar cara a una espiral de violencia promovida por la Casa Blanca que ha acabado con dos asesinatos y centenares de manifestantes pacíficos catalogados por las fuerzas federales como "terroristas".

