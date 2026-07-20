La España vacía durante el Mundial: "Desde la pandemia no había visto el centro de Madrid tan transitable"

Aficionados animan previo a la retransmisión de la final del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de España y Argentina, en el Movistar Arena de Madrid.

Decenas de personas se han sumado al proyecto de Pepo Jiménez para retratar la otra España durante el Mundial. Mientras las plazas y bares están abarrotadas, los centros históricos y puntos turísticos permanecían vacíos.

Miles de personas en el Madrid Arena, en la plaza de Colón y en las explanadas del Matadero. Cientos, abarrotando las plazas, terrazas y bares de la capital, de todos los pueblos y ciudades que rodean Madrid, y, por supuesto, las demás ciudades de España. Millones de personas, apostadas frente a un televisor para ver la increíble gesta de la Selección Española, una victoria que entrega a la Roja su segunda Copa del Mundo. Y mientras todos estos millones de personas esperaban a ver qué ocurría durante el partido, media España quedaba vacía.

Muchas zonas del país, especialmente en las áreas rurales, acostumbran a tener sus calles vacías en determinados momentos del día. Pero otras, como Madrid o Barcelona, parecen no dormir. ¿Quién se espera que un domingo de julio, a las 21:00h de la noche, se pueda estar tranquilo en la plaza Mayor o en la puerta del Sol, disfrutando de un agradable paseo lejos del mundanal ruido de una ciudad sobreestimulada? Pepo Jiménez, en realidad. Más conocido como @kurioso en sus redes sociales, él fue el promotor de una idea que pensaba que no sumaría muchos adeptos, pero a la que se subieron cerca de 300 fotógrafos.

Era la España fantasma del 2010: retrataron cómo estaban las calles de diferentes puntos de España mientras millones de personas veían la final del Mundial que pasaría a la historia por ser la primera Copa del Mundo para España. Ahora, 16 años más tarde, la historia se repite, aunque con un formato diferente, porque "las redes no son iguales" y "las fotos no tienen el mismo tirón". "Una pandemia de por medio nos enseñó la verdadera España fantasma... eso va a ser insuperable".

Su idea se ha convertido en 'La España fantasma 2026', un documental colaborativo de "los vacíos" que dejó la final del Mundial la noche del domingo 19 de julio. "Historias originales, narradas o en silencio, que cuenten algo que pasa ese día. El fútbol no es el tema, no es el protagonista, sino los huecos que deja". Que se lo digan al escritor, ambientalista y profesor universitario Julio Vías, autor del Cuaderno de Bitácora de la Sierra de Guadarrama: "Desde que nos abrieron poco a poco las puertas de chiqueros tras el confinamiento en junio de 2010, no había visto el centro histórico y turístico de Madrid tan vacío y transitable como anoche a la hora del partido", escribe en X acompañando sus palabras de varias imágenes:

"Hoy es una noche histórica. La carretera de Valencia a Madrid, vacía. El tráfico es anecdótico", escribía La Suegra Odiosa en esta misma red social. Incluso siendo un domingo de julio, cuando las carreteras de entrada a Madrid se abarrotan de gente que regresa de sus vacaciones: el atasco de entrada a Madrid en la A-6, por ejemplo, se había adelantado a las 17:00h de la tarde. Nadie quería perdérselo. Pero no sólo Madrid. Las calles de Salamanca, puntos turísticos de Granada como la Alhambra... todo, semivacío, mientras la tensión se acumulaba en espacios reducidos.

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