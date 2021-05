"No voy a dar un concierto si no se cumplen las medidas, lo siento en el alma, soy hijo de sanitaria", así de contundente se ha mostrado el cantante Andrés Suárez sobre el escenario justo antes de que comenzara su actuación.

Esta previsto que el concierto se celebrara este viernes a las 20:00 horas en la terraza del auditorio Mar de Vigo, pero por la lluvia se trasladó al interior del recinto.

Los espectadores fueron recolocados en el patio de butacas, pero, según informa La Voz de Galicia, la falta de distancia entre la gente provocó las quejas del público haciendo que la tensión aumentara por momentos y obligando a varias patrullas de la Policía Local a intervenir.

Finalmente, fue el propio cantante quien dio la cara explicando que no se respetaban las medidas de seguridad frente al COVID-19 y que él se negaba en rotundo a dar un concierto en una situación de esas características. "Llevo más de 20 años dedicándome a esto y es la primera vez que me pasa, estoy muy emocionado, no voy a dar un concierto si no se cumplen las medidas", aseguró.

Además, Andrés Suárez también explicó que lo ocurrido no había sido decisión de quienes trabajan con él: "Ninguno de mis músicos, nadie del equipo es responsable de este cambio".

El cantante se ha pronunciado también a través de su cuenta de Twitter defendiendo la cultura y haciendo un llamamiento a la responsabilidad para evitar riesgos en una situación de pandemia como la actual: "La cultura es segura. Lo de hoy, #nuncamais. Jamás pondré a mi público en peligro".

Además, también ha asegurado que se vio obligado a la cancelación porque "la organización no cumplió las medidas de seguridad".