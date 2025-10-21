Ahora

Polémica

¿Multa a Rosalía? Bea de Vicente detalla las sanciones a las que se podría enfrentar la artista por su perfomance en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid estudia sancionar a Rosalía tras colapsar la plaza de Callao durante la presentación de su nuevo disco, Lux. Bea de Vicente señala en Más Vale Tarde que la cantante podría enfrentarse a multas por no tramitar los permisos necesarios para el evento.

El Ayuntamiento de Madrid estudia tomar medidas contra Rosalía. La cantante colapsó la plaza de Callao y generó caos en la capital durante la presentación de la portada de su nuevo disco, Lux.

Desde Más Vale Tarde, Bea de Vicente explica las sanciones a las que se podría enfrentar la catalana y los permisos que debería haber solicitado para llevar a cabo su evento en Madrid.

"Esto no es una actividad espontánea, es una actividad programada", asegura la abogada, y añade que en este caso Rosalía está promocionando su disco y, por tanto, existen unos "fines comerciales y lucrativos".

Además, explica que cualquiera que quiera usar el suelo público con fines lucrativos "tiene que pedir una licencia, en este caso de actividades públicas, un croquis del lugar donde lo va a hacer, un plano y una memoria, pagar tasas y un seguro".

"Rosalía, lo que no puedes hacer es un acto de promoción con fines lucrativos en el centro de una ciudad por tu santo orden", critica Bea de Vicente e insiste en que deberían haber pagado tasas, un seguro de responsabilidad civil y especificado dónde se montaba el espectáculo. En caso de que el consistorio madrileño lleve adelante la iniciativa, la artista podría enfrentarse a "multas de 600 hasta 600.000 euros".

