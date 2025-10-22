Aitana se une a Silvana Estrada, Ela Taubert, Yailín y Yami para denunciar el machismo en la música

El contexto Las cantantes han participado en la Semana Billboard de la Música Latina celebrada en Miami para tratar el avance de la mujer en la industria musical en una charla conjunta.

Miami celebra la Semana de la Música Latina de 2025 de la mano de Billboard. Entre las diferentes actividades organizadas en torno al panorama musical latino, con una fuerte influencia a nivel internacional, Billboard organizaba este martes 21 de octubre el 'Panel de mujeres: ascenso global' en el que han participado las cantantes Aitana, la mexicana Silvana Estrada, la colombiana Ela Taubert, la argentina Yami Safdie y la dominicana Yailín, moderado por el editor de Billboard Sigal Ratner-Arias.

Durante la conferencia, celebrada en Miami desde su teatro The Fillmore, las artistas han querido analizar los logros obtenidos en torno a la igualdad entre hombres y mujeres en la música. Todas coinciden en lamentar que persista el machismo en la industria, con estándares más altos para las mujeres y un intento de poner a unas contra otras. La argentina Yami Safdie ha querido denunciar "esta parte fea" que existe en las redes sociales "que tiene que ver mucho con el machismo" en la que "siempre se pone en duda cómo la mujer tiene éxito".

Aitana, por su parte, aseguraba que le "da rabia" y le "pone triste" que en el "pop sí que se le exige más a una mujer". La artista española se situaba en este panel como la más experimentada por su larga carrera musical. "Sí que siento que cuando voy a ver a un hombre actuar no se le exige tanto como a una mujer encima del escenario", sentenciaba.

Yami puntualizaba que "también hay mucha exigencia sobre el físico, estar perfecta todo el tiempo, joven por siempre, flaca", además de denunciar que inventan "rivalidades" entre mujeres que "no existen en realidad", pues las colegas se "admiran mutuamente".

En este contexto, Ela Taubert, quien obtuvo el premio a mejor artista nuevo en los Grammy latinos de 2024, mencionó que en la industria "siempre existe mucho la comparación" en la que buscan que las cantantes se parezcan a otras. La colombiana confesó que dicha presión "ha sido una de las cosas más difíciles" con las que se ha topado en la industria, pues creció en una familia de solo mujeres en casa y "una figura de colaborar" entre ellas. "Muchas veces se impone algo que no es real, algo que no existe, algo que, de hecho es todo lo contrario, realmente entre nosotras lo que hay es hermandad y apoyo siempre", sostuvo.

El machismo en la industria musical

Silvana Estrada, quien acotó que esa "rivalidad está hecha para hacerlas débiles", añadió que "también falta muchísima visibilidad" del talento de las mujeres, como el apreciar que, además de cantantes, también pueden ser compositoras y productoras, como ella hizo con su nuevo álbum, 'Vendrán suaves lluvias'. "Hay como una preconcepción de que todo el mundo asume que todas estas cosas (la producción, ejecución y composición) las hizo un hombre. Es como '¿bueno, realmente quién produjo el disco?' ¡Yo! ¡Te estoy diciendo, cabrón!", expresó Estrada.

Las mujeres, todas menores de 30 años, coincidieron en el "doble filo" de las redes sociales, donde se han popularizado, pero también han recibido comentarios sexistas y odio. "Sufrí bastante, creo que ha sido un hate (odio) que no merecía, pero gracias a eso soy más fuerte, estoy aquí luchando por mi hija, trabajando para mis fans y transmitiendo música alegre para mi público", contó Yailín.