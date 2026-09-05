Ahora

A la carta

Acuerdo histórico entre Atresmedia y 'Netflix' que permitirá ampliar el alcance de programas como El Hormiguero, El Intermedio o Pasapalabra

¿Por qué es importante? Hasta ahora, los contenidos se podían ver en Atresplayer tras emitirse en televisión, pero ahora su alcance será global a partir de este lunes al aterrizar en la famosa plataforma de cine y entretenimiento.

‘El Hormiguero’, ‘El Intermedio’, ‘Sueños de libertad’, ‘Pasapalabra’ y ‘Equipo de investigación’ podrán verse también en Netflix tras su emisión en Atresmedia
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Atresmedia y 'Netflix' han alcanzado un importante acuerdo con el que programas como 'El Hormiguero', el número uno en acoger artistas internacionales, traspasará nuevas fronteras.

Sin embargo, no lo hará solo. Y es que Gloria Serra también se incluirá en la plataforma con Equipo de Investigación, mientras que El Gran Wyoming pondrá el toque ácido de humor a la actualidad en El Intermedio. Además, también va a estar Roberto Leal con 'Pasapalabra'.

De esta forma, todas estas estrellas que podemos ver en directo y después de emisión en Atresplayer, ahora se unen a otras de la casa que ya brillan en 'Netflix' para próximamente poder conocer a más personajes históricos de la tele, como 'La Veneno', o que nos roben el corazón los más nuevos, como 'Toy boy'.

A partir del próximo lunes 7 de septiembre podremos tener periodismo y cine más a la carta que nunca para que no se pierdan nada y poder estar, también desde Netflix, más a su lado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno toma el control del puerto de Ceuta para atender a un millar de migrantes tras el 'no' de Vivas a ceder ese espacio
  2. Rusia ignora el alto el fuego temporal de Kyiv y deja al menos cinco muertos y una decena de heridos en un ataque sobre Dnipró
  3. Teherán cambia de estrategia: Irán adopta una doctrina de "ataques preventivos" ante las ofensivas por goteo de EEUU y de Israel
  4. Un español, secuestrado desde hace dos días por presuntos terroristas en Burkina Faso
  5. Septiembre cuesta todavía más y la financiación para afrontarlo también: "Los precios no dejan de subir"
  6. Robo en casa de la influencer Rocío Osorno: unos ladrones entran en su vivienda de Aljarafe estando ella dentro