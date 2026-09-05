Acuerdo histórico entre Atresmedia y 'Netflix' que permitirá ampliar el alcance de programas como El Hormiguero, El Intermedio o Pasapalabra

¿Por qué es importante? Hasta ahora, los contenidos se podían ver en Atresplayer tras emitirse en televisión, pero ahora su alcance será global a partir de este lunes al aterrizar en la famosa plataforma de cine y entretenimiento.

Atresmedia y Netflix han firmado un acuerdo que permitirá que programas populares como 'El Hormiguero', conocido por recibir artistas internacionales, lleguen a nuevas audiencias. Además, 'Equipo de Investigación' de Gloria Serra y 'El Intermedio' de El Gran Wyoming, con su característico humor ácido, estarán disponibles en la plataforma. Roberto Leal también llevará 'Pasapalabra' a Netflix. Estos programas, que se pueden ver en Atresplayer, se unirán a otros éxitos de Atresmedia en Netflix, como 'La Veneno' y 'Toy Boy'. A partir del lunes 7 de septiembre, los espectadores podrán disfrutar de una oferta más variada de periodismo y entretenimiento.

Atresmedia y 'Netflix' han alcanzado un importante acuerdo con el que programas como 'El Hormiguero', el número uno en acoger artistas internacionales, traspasará nuevas fronteras.

Sin embargo, no lo hará solo. Y es que Gloria Serra también se incluirá en la plataforma con Equipo de Investigación, mientras que El Gran Wyoming pondrá el toque ácido de humor a la actualidad en El Intermedio. Además, también va a estar Roberto Leal con 'Pasapalabra'.

De esta forma, todas estas estrellas que podemos ver en directo y después de emisión en Atresplayer, ahora se unen a otras de la casa que ya brillan en 'Netflix' para próximamente poder conocer a más personajes históricos de la tele, como 'La Veneno', o que nos roben el corazón los más nuevos, como 'Toy boy'.

A partir del próximo lunes 7 de septiembre podremos tener periodismo y cine más a la carta que nunca para que no se pierdan nada y poder estar, también desde Netflix, más a su lado.

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