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En su casa en Nueva York

Muere a los 92 años la legendaria feminista Gloria Steinem

Los detalles En el mensaje que anuncia su fallecimiento, destacan que el mayor don de Steinem era "su capacidad para escuchar a los demás y hacer que se sintieran vistos y escuchados".

La activista feminista Gloria Steinem, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021 La activista feminista Gloria Steinem, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021Agencia EFE
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La legendaria feminista Gloria Steinem (Toledo, Ohio, Estados Unidos) ha muerto este miércoles a los 92 años "rodeada de algunas de las muchas personas que la querían" en su casa de Nueva York, según una publicación de su cuenta oficial de Instagram de este jueves.

En el mensaje que anuncia su fallecimiento, destacan que el mayor don de Steinem era "su capacidad para escuchar a los demás y hacer que se sintieran vistos y escuchados". "Los casi cien años de Gloria en la Tierra fueron años bien vividos, y siguió luchando por la igualdad hasta el último momento", han añadido.

Así, han señalado que "sus palabras, acciones y ejemplo dieron a las personas permiso para mostrarse tal como son realmente". "Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor", han añadido.

Sus últimos años de vida, resaltan, los pasó "dedicándose a las dos cosas que más amaba: compartir con los demás y escribir". "Recibió a cientos de invitados en su sala de estar para celebrar «Círculos de Conversación», una tradición que ella insistió en que continuara mucho después de su partida. Como escribió Gloria en su próximo libro, *An Unexpected Life* (Una vida inesperada): «Llevo más de cincuenta años viviendo en esta casa de piedra rojiza, en habitaciones que han sido testigos de vidas anteriores a la mía y que conocerán otras después de que yo me haya ido»".

"Este libro, junto con su compromiso de convertir su hogar en un centro para los movimientos de justicia social, figuran entre los muchos regalos que Gloria ha ofrecido al mundo, con la esperanza de que generen un efecto multiplicador en las generaciones venideras. Gloria solía citar el dicho: «El aleteo de una mariposa puede cambiar el clima a cientos de kilómetros de distancia»", han añadido.

Además, en la publicación han destacado que "Gloria le encantaba la tradición de encender hogueras en las colinas para iluminar el camino hacia el otro lado de la montaña. Encender tu propia vela en honor a Gloria te convierte en parte de este círculo comunitario global y celestial". "En lugar de flores, Gloria pidió que quienes deseen honrarla con una contribución hagan una donación a la Fundación Gloria", termina el mensaje.

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