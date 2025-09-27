Jennifer Lawrence, "aterrorizada" por el "genocidio" en Gaza: "Me rompe el corazón"

El contexto La actriz, Premio Donostia, no eludió tema político alguno en el marco del Festival de San Sebastián a pesar de que no estaban permitidas preguntas ajenas al mismo.

La actriz Jennifer Lawrence, galardonada con el Premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián, ha expresado su profunda preocupación por la situación en Gaza, calificándola de "genocidio". En una rueda de prensa, Lawrence, conocida por sus papeles en Los Juegos del Hambre y X-Men, manifestó su temor de que sus comentarios sobre el conflicto sean malinterpretados y utilizados para aumentar la tensión. Además, abordó la situación en EE.UU., señalando que la libertad de expresión está "bajo ataque" y lamentando la normalización de la deshonestidad política para los jóvenes. A pesar de las restricciones temáticas de la rueda de prensa, Lawrence insistió en abordar estos temas debido a su relevancia.

La actriz Jennifer Lawrence ha estado en el Festival de Cine de San Sebastián, donde ha recibido el Premio Donostia, y donde ha afirmado estar "aterrorizada" por la situación que se vive en Gaza. A su juicio, lo que sucede en el enclave palestino es "un genocidio", tal y como ha dicho en una rueda de prensa en la que no ha eludido pregunta política alguna.

"Estoy aterrorizada. Es mortificante. Lo que sucede allí es un genocidio, y es terrible", ha expresado la intérprete de 35 años, conocida por sus papeles en sagas como Los Juegos del Hambre, los X-Men y por películas como La Gran Estafa Americana.

En ese sentido, ha afirmado que todo lo que está pasando allí hace que esté preocupada: "Ojalá hubiera algo que pudieran decir o hacer para arreglar esta horrible situación, compleja y difícil. Me rompe el corazón".

Sin embargo, teme que sus respuestas sobre la situación en Gaza "se utilicen para añadir más leña al fuego y retórica": "Que la gente se centre en los responsables y en cuanto pueden votar, que dejen de obligar a los actores y artistas que intentan expresar la libertad del arte a soportar la dificultad de los individuos que son realmente responsables".

La libertad de expresión en EEUU, "bajo ataque"

La actriz, además, ha añadido la situación actual en EEUU, con una libertad de expresión que "está bajo ataque": "Me entristece la falta de respeto en el discurso de la política de EEUU y en cómo se normalizará para los jóvenes que ahora tienen 18 años que los políticos mientan".

"Todo el mundo tiene que recordar que cuando se ignora lo que pasa en un lado del mundo no va a tardar en llegar hasta tu parte del mundo", ha dicho Lawrence.

A pesar de que en la rueda de prensa no se permitían preguntas sobre temas ajenos al Premio Donostia o a 'Die My Love', el último trabajo de Lawrence, al final tal fue la insistencia sobre su opinión sobre Gaza que la actriz ha decidido poner luz sobre el asunto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.