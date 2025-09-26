laSexta, reconocida internacionalmente con una doble nominación en los GEMA Awards Global y candidata a los Internacional Eyes & Ears Awards por su último rebranding

¿Por qué es importante? El canal de Atresmedia continúa cosechando reconocimientos internacionales con dos nominaciones a los prestigiosos GEMA Awards Global en la categoría ‘Art Direction & Design – Brand Image’ y en ‘Art Direction & Design – Brand ID’s’. La asociación Eyes & Ears of Europe también ha querido destacar el rebranding de laSexta nominando a la cadena en la categoría ‘Best New Design Package’.

laSexta continúa cosechando reconocimientos internacionales gracias a su apuesta por la innovación y la creatividad del diseño audiovisual. La cadena de Atresmedia ha conseguido dos nominaciones en los prestigiosos GEMA Awards Global en las categorías ‘Art Direction & Design – Brand Image’, por el rebranding de laSexta, y ‘Art Direction & Design – Brand ID’s’ por la campaña gráfica del 18º aniversario de la cadena. Por su parte, la asociación Eyes & Ears of Europe ha nominado al canal de Atresmedia a los Internacional Eyes & Ears Awards en la categoría ‘Best New Design Package’.

Estas candidaturas se suman a otros importantes reconocimientos recibidos en el último año, entre ellos la nominación en los GEMA Awards Europe y el prestigioso Award of Excellence en la última edición de The Communicator Awards, uno de los certámenes más relevantes a nivel internacional que distinguen la excelencia creativa en diseño y comunicación.

Estas distinciones ponen en valor la imagen de la cadena, reconocida por su estilo, calidad, innovación visual y originalidad. Un importante reconocimiento al esfuerzo creativo y estratégico detrás de la nueva identidad de laSexta, que refuerza su posicionamiento como un medio comprometido, arriesgado, contemporáneo y en constante evolución.

Creada por el área de Imagen y Creatividad de Atresmedia, la nueva imagen de laSexta se presentaba fiel al espíritu divertido e irreverente del canal, imprimiendo un mayor carácter y variedad.

Los GEMA Awards -anteriormente PROMAX- son uno de los certámenes internacionales más prestigiosos en el ámbito del branding, la identidad visual y la comunicación audiovisual. Cada año distinguen a las marcas, cadenas y proyectos más innovadores y creativos a nivel global, reconociendo la excelencia en diseño, estrategia y ejecución. Estos galardones se han consolidado como un sello de prestigio internacional, situando a sus nominados y ganadores entre los referentes de la industria de la comunicación y la imagen de marca.

Los International Eyes & Ears Awards son los premios que concede cada año la asociación Eyes & Ears of Europe, organización europea especializada en diseño, promoción y marketing de medios audiovisuales. Se trata de un certamen internacional que reconoce los logros más destacados en creatividad, innovación y excelencia dentro de las áreas de diseño, branding, identidad visual, promociones, marketing y comunicación audiovisual.

The Communicator Awards, organizados por la Academy of Interactive and Visual Arts (AIVA), reconocen cada año los proyectos más destacados en diseño, publicidad, contenido digital y comunicación corporativa a nivel mundial. El ‘Award of Excellence’ es la máxima distinción del certamen y solo se concede a propuestas que demuestran un nivel excepcional de calidad y creatividad.

Una renovación de imagen que imprime más carácter a su identidad, pero fiel a su espíritu divertido e irreverente

laSexta hizo un rebranding de su imagen de marca, diseñada por el equipo de Imagen y Creatividad de Atresmedia, el pasado año. La nueva propuesta mantiene la esencia desenfadada y atrevida que caracteriza a laSexta y ofrece un amplio espectro de posibilidades de comunicación visual, agregando carácter distintivo.

Se realizó un restyling del logotipo para infundirle mayor dinamismo y armonía, manteniendo su reconocible forma pero con sutiles variaciones en su composición. Fiel a sus señas de identidad, el verde sigue siendo el protagonista, pero la gama cromática se actualiza con un tono más vibrante, reflejando la energía y vitalidad de la marca. Además, se optó por una única masa de color para el logotipo, simplificando su lectura y a su vez reforzando su impacto visual.

Se diseñó una paleta de colores complementaria más abierta y variada, que acompaña el desarrollo visual en emisión, ofreciendo versatilidad a la identidad del canal y favoreciendo la promoción de los contenidos. Y también, creó una tipografía propia, ad hoc a la marca, que refuerza su expresividad, incorporando caracteres especiales que añaden un toque distintivo a la comunicación visual de laSexta.

El equipo de Imagen y Creatividad de Atresmedia también desarrolló un nuevo sistema de identidad gráfica que viste la continuidad del canal en emisión. El elemento protagonista de este nuevo sistema de animación es el logo polimorfo que nos ofrece hasta 6 variaciones de la marca, para dotar al canal de mayor carácter y expresividad.

Este nuevo elemento entra en el juego como una pieza clave de comunicación con el espectador: juega con él, le guía, le sorprende, le da la bienvenida a un nuevo mundo… Es el hilo conductor del nuevo universo gráfico de laSexta que adopta múltiples roles: desde ser la mosca del canal, hasta actuar de selector de navegación, convertirse en un elemento interactivo e incluso ofrecer su variedad de formas para crear transiciones y animaciones en las piezas gráficas y de producto.

