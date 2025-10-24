Ahora

Efecto protector

La vacuna de ARN contra el COVID, una aliada para pacientes con cáncer de pulmón o melanoma

¿Por qué es importante? Un estudio de la Universidad de Florida concluye que estas vacunas ayudan cuando se les aplica a personas enfermas que están recibiendo inmunoterapia.

Una mujer recibiendo una vacuna.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las vacunas de ARN mensajero se hicieron en tiempo récord para luchar contra el COVID gracias, precisamente, a lo que se había investigado ya para encontrar la vacuna contra el cáncer.

Ahora, se han publicado las conclusiones de un estudio de la Universidad de Florida que afirma que en dos tipos de cáncer: el de pulmón y el de melanoma, estas vacunas tienen un efecto protector. De esta forma, se ha comprobado que ayudan cuando se les aplican a personas enfermas que están recibiendo inmunoterapia.

"Los tumores, que son muy listos, lanzan trampas a la policía del organismo. La inmunoterapia contra el cáncer lo que hace es quitar el freno. Al estimularla con una vacuna, lo que consiguen es quitar el freno y alertar a esas patrullas avisándoles de que hay un tumor", explica Mario Viciosa, experto en ciencia de Newtral.

Gracias a este aprendizaje que dan las vacunas ARN a nuestras células, la esperanza de vida aumenta de 20 a 37 meses en el cáncer de pulmón; y de casi 27 meses a 40 en el del melanoma.

Un hito, más que porque abra una vía nueva, porque confirma que una en la que estaban trabajando es real. No deja de ser curioso que haya sido ese virus que tan mal no lo hizo pasar hace cinco años quien hay venido esta vez a darnos esperanza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez mueve ficha tras el ultimátum de Junts y logra que Alemania acepte negociar la oficialidad del catalán en la Unión Europea
  2. Enfado monumental de Mónica García tras el plantón del PP en plena crisis por los cribados: "Han pasado de irresponsables a cafres"
  3. Almeida admite que no existe el 'síndrome post aborto', pero vota en contra de anular la medida de Vox
  4. Mazón se pliega ante Vox: los colegios valencianos promocionarán la caza como una extraescolar más
  5. Iker Casillas sufre el robo de cinco relojes de lujo a manos de una empleada del hogar y un vigilante de seguridad
  6. El 'tasazo' de la basura divide a los vecinos de toda España: cada ciudad calcula una cantidad distinta