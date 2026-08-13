Y después del eclipse... la hora de las Perseidas: hasta cuándo ver la mejor lluvia de estrellas del año

La lluvia de meteoros de las Perseidas, vista la noche del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en Stolac (Bosnia y Herzegovina)

El eclipse solar total ha sido todo un espectáculo en España. Pero durante los días posteriores también hay otro fenómeno increíble en el cielo nocturno: las conocidas como 'lágrimas de San Lorenzo'.

El 12 de agosto de 2026, un fenómeno astronómico eclipsó a España. El primer eclipse solar visible desde la península en más de 100 años, el primero de dos eclipses solares totales en España, oscureció el 40% del país y asombró los ojos y los corazones de millones de personas. Pero poco después, al anochecer, tuvo lugar otro evento astronómico increíble: la lluvia de estrellas de las Perseidas, la más esperada del año, que se repite siempre durante el mes de agosto.

Esta lluvia de meteoros, también conocida como 'lágrimas de San Lorenzo', por ocurrir muy cerca del día de San Lorenzo (10 de agosto), tuvo su pico máximo la madrugada posterior al eclipse, concretamente entre las 4:00h y las 6:00h de la madrugada del jueves 13 de agosto. Sin embargo, todavía se puede disfrutar de ellas durante varios días, igual que podían verse antes. Las Perseidas suelen comenzar a mediados de julio, y no terminan hasta el 24 de agosto.

Cómo ver la lluvia de estrellas de las Perseidas

Para observarlas, sólo tienes que buscar una zona alta y alejada de la contaminación lumínica. A diferencia de lo que ha ocurrido con el eclipse, que sí necesitaba de un lugar más específico para observarlo —sin elementos que interrumpieran la mirada—, la lluvia de meteoros de las Perseidas se pueden ver en muchos más sitios.

Dado que estamos en fase de luna nueva —un eclipse siempre tiene lugar durante la luna nueva, cuando el satélite no es visible—, la oscuridad del cielo es mayor que en otras fases lunares, lo que facilita su observación. Desde el Instituto Geográfico Nacional recuerdan que en España, el radiante de las Perseidas se sitúa por encima del horizonte durante toda la noche.

Se trata de la lluvia de meteoros de más actividad y también la más fácilmente observable: pueden llegar a verse hasta 200 meteoros por hora.

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