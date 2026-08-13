Meta se sienta en el banquillo: claves del juicio al gigante tecnológico por el diseño adictivo de Instagram y Facebook

Los detalles Meta se enfrenta desde este miércoles a un juicio en California por acusaciones de 29 estados de EEUU de diseñar funciones en Instagram y Facebook que generan adicción y perjudican la salud de niños y adolescentes.

El juicio contra Meta, acusada por 29 estados de EE.UU. de crear funciones adictivas en Instagram y Facebook para niños y adolescentes, comenzó en un tribunal federal de California con la selección del jurado. La demanda, liderada por California, Arizona y Colorado, sostiene que Meta diseñó características que fomentan el uso compulsivo entre menores, causando daños físicos y psicológicos. Los estados también acusan a Meta de ocultar estos riesgos al público. El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó que Meta prioriza las ganancias sobre la seguridad infantil, violando leyes de protección al consumidor. Meta enfrenta este juicio tras varios reveses judiciales.

El juicio contra Meta, acusada por una coalición de estados de EEUU de diseñar deliberadamente funciones en Instagram y Facebook capaces de generar adicción entre niños y adolescentes, comenzó este miércoles en un tribunal federal de California con la selección del jurado.

Los miembros del jurado, elegidos por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, del Distrito Norte de California, empezarán a escuchar los argumentos de las partes el próximo 18 de agosto. El proceso podría prolongarse entre seis y ocho semanas.

La demanda, presentada en 2023 por 29 estados y encabezada por California, Arizona y Colorado, sostiene que Meta diseñó e incorporó en sus plataformas características que fomentan un uso compulsivo entre los menores y que, como consecuencia, pueden provocarles graves daños físicos y psicológicos. Los estados acusan además a la compañía de haber ocultado o minimizado ante el público la existencia y la gravedad de estos riesgos.

La coalición sostiene que Meta infringió diversas leyes federales y estatales, incluida la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA), que establece obligaciones para las plataformas que recopilan información personal de menores de 13 años y otorga a sus padres determinados derechos sobre esos datos.

"Una de mis funciones más importantes como fiscal general es proteger a nuestros hijos de cualquier daño", afirmó el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado difundido antes del inicio del juicio. Según Bonta, la demanda sostiene que Meta "prioriza las ganancias sobre la seguridad de los niños" y vulnera de forma reiterada las leyes de protección al consumidor.

Meta llega al juicio después de varios reveses judiciales. Esta misma semana, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó la petición de la compañía para retrasar el inicio del proceso. En 2024, la coalición de estados ya había conseguido que los tribunales bloquearan un intento de Meta de desestimar la demanda.

Además, el pasado lunes, el tribunal de apelaciones rechazó los argumentos de Meta, Google, TikTok y otras plataformas que buscaban acogerse a la inmunidad prevista en una ley federal de 1996 frente a miles de demandas relacionadas con el supuesto diseño de productos capaces de generar conductas adictivas entre niños y adolescentes.

El caso llega también después de un importante fallo contra Meta en Nuevo México. La semana pasada, un tribunal del distrito de Santa Fe condenó a la compañía a aportar 567 millones de dólares a un fondo destinado a financiar programas de reparación y salud mental para jóvenes, al considerar que determinadas prácticas de la empresa perjudican la salud y la seguridad de los adolescentes. La resolución es observada como un posible precedente para el litigio que ahora comienza en California.

Meta es la primera de las grandes compañías tecnológicas acusadas de causar daños a menores que se enfrenta a un juicio con esta coalición de estados. Otras empresas, entre ellas Google, ByteDance —matriz de TikTok— y Snap, afrontan acusaciones similares en procesos que forman parte de una creciente ofensiva legal contra las plataformas por el impacto de sus productos en la salud y el bienestar de niños y adolescentes.

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