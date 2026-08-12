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Francisco Cacho, desde el avión que 'persigue' el eclipse: "Es un avance de la ciencia increíble"

El meteorólogo de laSexta va a tener la fortuna de poder ver el eclipse solar total durante más de dos minutos. Como cuenta, en tierra, el tiempo máximo es de 1:48 minutos.

MVT CACHO DESDE AVION

Francisco Cacho va a poder ver el eclipse desde un lugar muy especial: un avión de Iberia que va a perseguir ese fenómeno astronómico. El meteorólogo de laSexta indica que desde la aeronave podrá disfrutar del eclipse solar total durante más de dos minutos.

"En el suelo va a durar, lo máximo, 1:48 minutos en la franja central", puntualiza. Cacho indica que van a colocar un filtro especial en su cámara para poder grabar el eclipse. "Estamos emocionadísimos porque los espectadores de laSexta van a poder ver en directo un eclipse que va a durar más de lo normal porque lo vamos a ir persiguiendo", añade.

En el avión, como cuenta, también va un grupo de científicos. "Es un avance de la ciencia increíble", señala. El meteorólogo cuenta que han colocado numerosas cámaras a las que han puesto unos contrapesos para no verse afectadas por las vibraciones del avión.

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