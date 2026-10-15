Del avatar 'anticorruptos' en Albania al alcalde japonés que habla todos los idiomas: la IA ya reemplaza a los políticos

Los detalles El alcalde de Tirana, la capital del Albania, Erión Veliaj, lleva más de 20 meses en prisión preventiva por blanqueo de capitales. Ante esta situación, ha recurrido a un avatar creado con inteligencia artificial para gobernar la ciudad desde su celda.

El alcalde de Tirana, Erión Veliaj, utiliza un avatar de inteligencia artificial para gobernar desde prisión, donde está por blanqueo de capitales. Este caso ha generado debate en Albania, un país con alta corrupción, proponiendo que la IA adjudique obras públicas para evitar chanchullos. Diella, una candidata ficticia, promete decisiones objetivas. En Rumanía, el primer ministro ha creado a Ion, un asistente virtual para identificar problemas ciudadanos. En Japón, un alcalde usa IA para superar su falta de inglés. En el Reino Unido, el diputado Mark Siwar emplea un avatar para atender a sus vecinos las 24 horas.

El alcalde de Tirana, la capital del Albania, Erión Veliaj, lleva más de 20 meses en prisión preventiva por blanqueo de capitales. Ante esta situación, ha recurrido a un avatar creado con inteligencia artificial para gobernar la ciudad desde su celda. Este alcalde virtual tiene su misma imagen, así como sus gestos y su voz, y comparece con todos los ornamentos oficiales y las banderas de fondo.

Este caso ha sentado un precedente en Albania, un país con unas tasas disparadas de corrupción. Por eso, hay quienes han propuesto que, si sus políticos son corruptos, la única manera de conseguir que las obras públicas no sean adjudicadas mediante chanchullos es que las adjudique una inteligencia artificial. Para ello han creado a Diella, una candidata ficticia que asegura que ella responde solo a criterios objetivos, De esta forma, promete poner fin a los 'pelotazos' en las adjudicaciones públicas.

También recurre a la IA el primer ministro de Rumanía, Ilie Bolojan, que ha creado a Ion, su asistente virtual. Le ha encomendado la misión de localizar los problemas de los ciudadanos para que el Gobierno les ponga solución.

Del mismo modo, hay quien usa la inteligencia artificial para superar sus propios límites. En Japón, un alcalde admitió que no sabía hablar inglés, pero no quería que eso le impidiese comunicarse de cara al extranjero. Por eso, recurrió a una IA para crear un vídeo en el que aparece él mismo hablando como si de un londinense de toda la vida se tratase.

Sin embargo, no todos los políticos son tan sinceros. En la India han usado la misma técnica. Un parlamentario trató de transmitir su mensaje en la lengua de una etnia local minoritaria. Lo hizo usando la IA, pero terminó haciendo el ridículo y teniendo que reconocer su mentira.

En el Reino Unido también han aplicado la IA a la política, aunque de una forma algo más útil para los ciudadanos. Mark Siwar diputado por Leeds, ha creado un personaje con inteligencia artificial con su misma voz para atender a sus vecinos las 24 horas del día. A través de un portal, cualquiera puede hacerle una pregunta, y el avatar, que está entrenado con todos los discursos del político, responde de una forma similar a como lo haría él, contestando con su propia voz.

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