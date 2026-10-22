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REPRESIÓN PROTESTAS

Así funcionan las pistolas de ADN que Francia quiere utilizar para facilitar las identificaciones durante los disturbios

Los detalles Los dispositivos fueron diseñados en Reino Unido y pueden dejar marcajes en la piel que llegan a durar semanas.

Pistolas de ADN que marcan a los manifestantes.

Reino Unido ya ha diseñado y probado las pistolas de ADN sintético y la policía de Francia las pide para identificar a sospechosos que van con la cara tapada durante los disturbios. Estos dispositivos lanzan un líquido para marcar a personas.

Estas pistolas pueden alcanzar a manifestantes a una distancia de hasta 40 metros de distancia y el marcaje puede llegar a durar semanas. Y el líquido, capaz de atravesar la ropa y quedarse en la piel, consiste en una secuencia de ADN creada artificialmente en un laboratorio.

En un control posterior, la policía puede detectar el marcador mediante luz ultravioleta y recoger una muestra para comprobar si coincide con el código utilizado durante el operativo. Con esto, el objetivo es identificar a sospechosos que no hayan podido ser detenidos durante los disturbios, por ejemplo, porque llevan el rostro cubierto.

La tecnología, probada ya en Reino Unido y Eslovenia, ha generado controversia por la falta de regulación y porque la presencia del marcador no demuestra que se haya cometido un delito. Además, la sustancia puede transferirse de una persona a otra antes de secarse, lo que podría llevar a señalar a personas que ni siquiera hayan estado presentes en los disturbios.

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