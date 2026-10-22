Así es el robot chino H2X Guardián, especialista en kung-fu y capaz de levantar toneladas

Los detalles El dispositivo humanoide de Unitree mide 1,82 metros, pesa alrededor de 70 kilos y es capaz de defender a una persona con movimientos ágiles y patadas voladoras.

Parece ciencia ficción, pero no lo es. El robot H2X Guardián, diseñado para servir y proteger a su dueño, es profesional del kung-fu, sabe dar patadas voladoras y es capaz de levantar una tonelada de peso.

El dispositivo humanoide desarrollado por la empresa china Unitree cuenta con tres capacidades principales: agilidad, fuerza y técnicas de artes marciales. Puede lanzar puñetazos, rodillazos y patadas, levantar la parte delantera de un coche y caer desde cuatro metros de altura sin desestabilizarse, según las comprobaciones realizadas por sus creadores.

Pero su finalidad no es sólo pelear. El robot cuenta también con habilidades para intervenir rápidamente ante situaciones de peligro. Por ejemplo, puede parar un vehículo que se dirija a atropellar a una persona.

Ahora bien, la posibilidad de utilizar un humanoide de estas características como guardaespaldas abre interrogantes sobre los límites de su uso, ya que emplear esta fuerza de forma inadecuada podría tener consecuencias letales. Por eso, la propia Unitree advierte de que el dispositivo debe utilizarse de manera responsable y desaconseja realizar modificaciones peligrosas o emplearlo de forma arriesgada.

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