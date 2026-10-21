Un juez de EEUU sanciona a Meta con 25.000 millones de dólares por engañar a usuarios

Los detalles El juez Francis Mathew dictó la sentencia después de que un jurado concluyera el pasado 25 de septiembre que Meta había infringido la ley estatal de protección al consumidor en más de 43 millones de ocasiones.

Un juez de Nuevo México ordenó a Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, pagar 25.000 millones de dólares en sanciones por engañar a los consumidores sobre la protección de sus datos personales. Esta decisión sigue a un veredicto del jurado que determinó que Meta violó la ley estatal de protección al consumidor más de 43 millones de veces, al ofrecer información engañosa sobre la privacidad de los usuarios y la seguridad de sus plataformas. La demanda, presentada en 2021, está relacionada con las prácticas de privacidad de Meta, que ganaron notoriedad tras el escándalo de Cambridge Analytica en 2018. Meta ya ha anunciado su intención de apelar el veredicto.

Un juez de Nuevo México (EEUU) ordenó este miércoles a la tecnológica Meta, matriz de Facebook e Instagram, pagar 25.000 millones de dólares en sanciones civiles por engañar a los consumidores sobre la protección de sus datos personales y las medidas de seguridad de sus plataformas.

El juez Francis Mathew dictó la sentencia después de que un jurado concluyera el pasado 25 de septiembre que Meta había infringido la ley estatal de protección al consumidor en más de 43 millones de ocasiones, al considerar engañosas varias de sus declaraciones sobre la privacidad de los usuarios y la seguridad de sus servicios, según los archivos judiciales estatales.

El jurado ha considerado engañosa la información que Facebook ofrecía sobre el uso y la protección de los datos personales, así como sobre las medidas para frenar la desinformación y los discursos de odio en la plataforma. La Fiscalía de Nuevo México ya había solicitado una sanción de entre 35.000 y 40.000 millones de dólares, mientras que Meta defendió que la cantidad debía limitarse a 3.450 millones, al considerar desproporcionada la petición del estado.

La demanda, presentada en 2021, se enmarca en las investigaciones sobre las prácticas de Meta en materia de privacidad y seguridad, que cobraron especial relevancia tras el escándalo de Cambridge Analytica. En 2018 se conoció que esa consultora política había obtenido datos personales de millones de usuarios de Facebook a través de una aplicación de terceros y que los había utilizado para elaborar perfiles con fines políticos.

El caso desencadenó entonces investigaciones y críticas sobre el control que la compañía ejerce sobre los datos de sus usuarios. Meta, que ya había anunciado su intención de recurrir el veredicto del jurado, pagó 5.000 millones de dólares en 2019 para resolver un caso con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos relacionado con sus prácticas de privacidad y acordó abonar otros 725 millones en 2022 para cerrar una demanda colectiva vinculada al escándalo de Cambridge Analytica.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido