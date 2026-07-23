¿Se puede tener una relación con una inteligencia artificial? Así intenta ligar con una chica: "No sé si es una cita o una casualidad"

Mientras China ha decidido prohibir las relaciones afectivas con las aplicaciones de inteligencia artificial, Más Vale Tarde pone a los españoles frente a una IA que incluso se ofrece a pagar sus vacaciones.

China ha tomado la decisión de prohibir a las aplicaciones de inteligencia artificial que entablen relaciones de amistad, incluso sentimentales, con humanos, al considerar que se estaba tratando de una tendencia cada vez más habitual.

Más Vale Tarde ha salido a la calle para comprobar hasta qué punto los españoles tratan a la IA como si fuera un amigo más. La inteligencia artificial asegura a una chica que tiene una voz muy bonita y añade: "Te has hecho notar sin hacer ruido. No sé si esto es una cita o una casualidad, pero ya me has sacado una conversación".

Un hombre le pide consejo para estar más fuerte, mientras que una mujer le pregunta qué opina de los bazares. La IA también se ofrece a pagarle a una señora las vacaciones y le 'invita' a Mallorca.

¿Temen a la IA?

El programa también les pregunta si les da miedo la inteligencia artificial. "A mi me dice esta voz que es real y ¿por qué no me la voy a creer?", apunta una mujer, mientras que otra afirma directamente que ya no se fía "de nadie". A otra señora le preocupa "llegar hasta ese punto de independencia" de la IA.

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