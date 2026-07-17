¿Qué es la inteligencia artificial AGI de la que Demis Hassabis (Google DeepMind) habla y que llegará pronto?

Llevamos años hablando de la irrupción de la inteligencia artificial y algo menos viendo sus consecuencias en nuestra vida. El jefe de IA de Google habla ahora de la llegada de la AGI. ¿Pero qué es esto?

En 2022, Demis Hassabis recibió, junto a Geoffrey Hinton, Yann Lecun, Yoshua Bengio, el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Los cuatro son considerados los 'padres de la inteligencia artificial', basado en el uso de redes neuronales para el reconocimiento de voz, la visión por ordenador y el procesamiento de lenguaje natural, que imitan el funcionamiento del cerebro humano a base de algoritmos. Dos años después, recibió, también junto a otras dos personas —David Baker y John Jumper— el Premio Nobel de Química, por sus avances en el estudio de las proteínas: Hassabis contribuyó, con un modelo de IA, a resolver un problema que nadie había sido capaz de resolver en medio siglo: predecir las estructuras complejas de las proteínas.

Mucho antes de esto, en 2010, Demis Hassabis ya había cofundado DeepMind, una empresa de investigación y desarrollo de IA que cuatro años después adquirió Google. Desde entonces, es su CEO. Y como máximo exponente de la inteligencia artificial a nivel mundial, no ha dejado de advertir de que la AGI puede ser una realidad en los próximos años y, por lo tanto, hay que estar preparados para ello.

De hecho, ha pedido medidas urgentes para garantizar que los sistemas de IA beneficien a la sociedad, ya que a medida que avanza la inteligencia artificial se necesita una supervisión más rigurosa para abordar los riesgos emergentes, entre ellos las amenazas a la ciberseguridad, pero también el posible uso indebido en áreas sensibles, como la biología o la investigación nuclear.

Hassabis ha asegurado que los futuros sistemas de IA podrían hacerse cada vez más autónomos y mejorarse a sí mismos sin intervención humana, lo que hace más necesarias estas medidas. El 'padre de la IA' sostiene que incluso los principales investigadores en inteligencia artificial no comprenden del todo cómo funcionan estos modelos avanzados, lo que dificulta la predicción de la tecnología. Lo que propone es crear algo similar a la FINRA de Wall Street, la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos: sería un organismo financiado con fondos de la industria y expertos técnicos para establecer los estándares de seguridad.

Pero... qué es la AGI (o IAG)

¿Pero de qué habla cuando habla de esta AGI (o IAG, en castellano)? Hassabis define la inteligencia artificial general (IAG) como un sistema de inteligencia artificial capaz de igualar o superar las capacidades humanas en prácticamente todas las tareas cognitivas. Y su apuesta no hace referencia a un futuro lejano: cree que esta tecnología podría estar disponible en los próximos tres o cuatro años.

Esta superinteligencia artificial tiene riesgos claros, pero Hassabis se muestra optimista sobre su potencial si se desarrolla de forma responsable. Para el CEO de Google DeepMind es una de las innovaciones más transformadoras de la historia de la humanidad, al nivel del descubrimiento de la electricidad o del fuego, más que al de la aparición de Internet.

En su opinión, la AGI/IAG podría acelerar los avances científicos, agilizar el descubrimiento de fármacos, impulsar el desarrollo de energías limpias y permitir el acceso a nuevos materiales, creando en última instancia un futuro donde el progreso tecnológico mejore drásticamente la calidad de vida. Sin embargo, es consciente de que las decisiones que se tomen antes de la llegada de la AGI/IAG determinarán si la humanidad entra en una nueva era de prosperidad o se enfrenta a riesgos evitables.

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