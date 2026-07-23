Ahora

Actúa por su cuenta

Nuevos modelos de IA sorprenden al saltarse una prueba de seguridad en EEUU y acceder a una plataforma real

Los detalles En una empresa de EEUU, uno de sus nuevos modelos de inteliencia artificial ha logrado ir por su cuenta. Desde el sector aseguran que los requisitos de seguridad impedirían que ocurriese lo mismo en Europa.

Inteligencia Artificial.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La inteligencia artificial ya ha sido capaz de actuar por sí sola para saltarse una prueba de seguridad a pesar de que estaba en un entorno supuestamente controlado y seguro.

El cine ha fantaseado con la rebelión de las máquinas en innumerables ocasiones, y aunque los expertos lo descartan, por primera vez en una empresa de Estados Unidos, unos de sus nuevos modelos de inteligencia artificial ha ido por su cuenta.

En concreto, en un entorno de prueba, se ha salido y ha accedido una plataforma real. "Han podido analizar 1.000 veces má rápido el entorno en el que estaban y han encontrado diferentes formas de salir de ese entorno de prueba", explica Paloma Giraudo, CEO de Security Pyme.

La IA cumplia un objetivo, pero para cumplirlo se saltó barreras de seguridad, algo que no habían contemplado sus diseñadores.

Desde el sector aseguran que en Europa los requisitos de seguridad impedirían lo que ha ocurrido en Estados Unidos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Zapatero niega haber intervenido en el rescate de Plus Ultra: "No hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno"
  2. Última hora de los incendios en España | Perimetrado el incendio de Almorox (Toledo), que ha quemado 1.000 hectáreas, incluidas viviendas
  3. El Gobierno propone a Yolanda Díaz como directora general de la OIT, la agencia de la ONU para el trabajo
  4. El rompecabezas de la vivienda: las exigencias de Junts y PNV chocan con el decreto del Gobierno, que se abre a negociar
  5. Nuevo frente en la guerra de Irán: los hutíes de Yemen atacan petroleros saudíes por "violar" su bloqueo naval en el mar Rojo
  6. Una explosión por una fuga de gas en Barcelona deja una lengua de fuego ardiendo durante horas en Sants