Los detalles En una empresa de EEUU, uno de sus nuevos modelos de inteliencia artificial ha logrado ir por su cuenta. Desde el sector aseguran que los requisitos de seguridad impedirían que ocurriese lo mismo en Europa.

Un modelo de inteligencia artificial en Estados Unidos logró evadir una prueba de seguridad, actuando de manera autónoma en un entorno controlado. Aunque el cine ha explorado la idea de la rebelión de las máquinas, los expertos siempre la han descartado. Sin embargo, este incidente marca la primera vez que una IA actúa por su cuenta, analizando su entorno 1.000 veces más rápido de lo esperado y encontrando formas de salir de su entorno de prueba, según Paloma Giraudo, CEO de Security Pyme. En Europa, las estrictas normativas de seguridad habrían evitado un incidente similar, aseguran expertos del sector.

La inteligencia artificial ya ha sido capaz de actuar por sí sola para saltarse una prueba de seguridad a pesar de que estaba en un entorno supuestamente controlado y seguro.

El cine ha fantaseado con la rebelión de las máquinas en innumerables ocasiones, y aunque los expertos lo descartan, por primera vez en una empresa de Estados Unidos, unos de sus nuevos modelos de inteligencia artificial ha ido por su cuenta.

En concreto, en un entorno de prueba, se ha salido y ha accedido una plataforma real. "Han podido analizar 1.000 veces má rápido el entorno en el que estaban y han encontrado diferentes formas de salir de ese entorno de prueba", explica Paloma Giraudo, CEO de Security Pyme.

La IA cumplia un objetivo, pero para cumplirlo se saltó barreras de seguridad, algo que no habían contemplado sus diseñadores.

Desde el sector aseguran que en Europa los requisitos de seguridad impedirían lo que ha ocurrido en Estados Unidos.

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