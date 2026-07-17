Investigadores españoles consiguen dirigir tratamientos al cerebro sin necesidad de cirugía

Los detalles Investigadores del Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal HM CINAC han demostrado, en un estudio realizado con primates no humanos, que podría ser posible llevar tratamientos de terapia génica a zonas profundas del cerebro sin necesidad de abrir el cráneo.

Investigadores del Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal, HM CINAC, han demostrado, en un estudio realizado con primates no humanos, que podría ser posible llevar tratamientos de terapia génica a zonas profundas del cerebro sin necesidad de abrir el cráneo. El hallazgo permite que la terapia llegue al cerebro de forma eficaz sin recurrir a procedimientos neuroquirúrgicos invasivos atravesando la barrera hematoencefálica, la estructura de protección del cerebro que impide el paso de la mayoría de los fármacos. El objetivo ha sido dirigir el tratamiento con gran precisión hacia regiones cerebrales profundas.

El trabajo, ha sido publicado en la revista especializada 'Advanced Science', y se ha centrado, por tanto, en el reto de que esta terapia llegue al cerebro de forma eficaz y sin recurrir a procedimientos neuroquirúrgicos invasivos. Con él se ha constado esta posibilidad en los citados animales y a través del cerebelo mediante ultrasonidos focalizados —ondas de sonido dirigidas con precisión— de baja intensidad para ayudar a que el tratamiento atraviese temporalmente la barrera hematoencefálica.

Este avance abre nuevas perspectivas para el desarrollo de terapias dirigidas a enfermedades neurodegenerativas, especialmente aquellas que afectan al cerebelo y para las que, actualmente, no existen tratamientos capaces de modificar el curso de la enfermedad.

Hasta ahora, administrar terapia génica directamente en el cerebro requería, en muchos casos, una intervención neuroquirúrgica para inyectar el tratamiento en el tejido cerebral. La estrategia desarrollada por HM CINAC plantea una alternativa no invasiva: combina ultrasonidos de baja intensidad, microburbujas administradas por vía intravenosa y vectores de terapia génica, vehículos diseñados para transportar material genético a las células.

El Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal HM CINAC, ubicado en Móstoles (Madrid) ha liderado este estudio. La investigación se ha desarrollado en macacos, un modelo experimental especialmente relevante por su proximidad biológica al ser humano. Aunque los resultados son prometedores, todavía serán necesarios nuevos estudios y ensayos clínicos antes de que esta técnica pueda utilizarse en pacientes.

Gracias a esta técnica, los investigadores lograron dirigir el tratamiento con precisión hacia el cerebelo, una región cerebral implicada, entre otras funciones, en la coordinación del movimiento y el equilibrio. El estudio comprobó que el material genético alcanzaba las zonas seleccionadas y llegaba de forma eficaz a un elevado número de neuronas.

El trabajo ha sido liderado por el Dr. Javier Blesa y el Dr. José Pineda, con la dirección del profesor José A. Obeso, director de HM CINAC. "Este estudio demuestra que es posible administrar terapia génica en regiones profundas del cerebro sin recurrir a procedimientos neuroquirúrgicos invasivos. Haber conseguido atravesar de forma controlada la barrera hematoencefálica mediante ultrasonidos focalizados supone un avance muy relevante para el desarrollo de futuras terapias frente a enfermedades neurodegenerativas", señala el profesor José A. Obeso.

Este avance refuerza la trayectoria de HM CINAC en el desarrollo de aplicaciones terapéuticas de los ultrasonidos focalizados y el compromiso de HM Hospitales con una investigación orientada a trasladar la innovación científica, con seguridad y rigor, a la práctica clínica.

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