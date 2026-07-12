Enseñando a sus sustitutos: trabajadores en India llevan una cámara para analizar sus movimientos y que los repliquen robots

Los detalles Los empleados tienen una cámara en la frente que, mediante la IA, analiza sus movimientos para que en un futuro los repliquen robots que les sustituirán en sus puestos de trabajo.

Los robots que imitan el trabajo humano son ya una realidad, con empresas tecnológicas grabando los movimientos de empleados para entrenar a sus futuros sustitutos. En una fábrica de ropa en India, los trabajadores llevan cámaras en la frente para capturar sus acciones, imágenes que se usan para entrenar robots humanoides. Silvia Leal, experta en Inteligencia Artificial, señala que empresas como Nvidia ya usan grabaciones de programas de cocina para enseñar a robots. Los trabajadores, a menudo sin compensación, temen ser reemplazados por estos robots. En India, la falta de protección legal facilita estas prácticas, mientras que en Europa la legislación ofrecería mayor protección. Elon Musk predice que para 2030, el 80% de los ingresos de Tesla provendrán de robots humanoides.

Los robots que imitan el trabajo de los humanos ya son una realidad. Y para que ese trabajo sea lo más idéntico posible, las tecnológicas graban cada uno de los movimientos de un empleado humano para entrenar a sus futuros sustitutos.

Grabar a sus compañeros mientras cosen con sus máquinas es algo que ya ocurre en una fábrica de ropa en la India porque a todos sus trabajadores acaban de ponerles una cámara en la frente para analizar todos sus movimientos en primera persona. Unas imágenes que luego se utilizarán para entrenar a robots humanoides.

"Nvidia ya estaba utilizando las grabaciones en concreto de programas de cocina para que sus robots aprendieran a cocinar. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento en el que las empresas se quedan sin imágenes y entonces, si quieren seguir entrenando los robots, lo que tienen que hacer es generar nuevas", comenta Silvia Leal, experta en Inteligencia Artificial.

A menudo, los trabajadores ni siquiera reciben una compensación a cambio y lo asumen con el temor, además, de acabar siendo sustituidos por esos robots a los que indirectamente están enseñando: "¿Son los trabajadores conscientes de que estos robots les pueden quitar el trabajo? Yo creo que muchos pensaríamos 'no, los robots humanoides no están ahí'. Pero pronto lo van a estar. Dice Elon Musk que en 2030 tiene previsto que el 80% de los ingresos de Tesla vengan de los robots humanoides".

Para que un robot humanoide pueda moverse como nosotros, tiene que imitarnos. Por eso, estas grabaciones son necesarias. Sin embargo, muchas empresas tecnológicas están optando por obtenerlas de la forma más cuestionable: "Si esto sucediera en España, entraría toda la legislación que tenemos en la Unión Europea. Pero en la India los trabajadores están muy desprotegidos".

"Y luego desde el punto de vista económico, ¿dónde puede estar alguien dispuesto a que le graben para que un robot le quite el trabajo? En la India, que tiene una visión corto plazo de supervivencia", añade Leal.

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