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Marcó un antes y un después

Se cumplen 30 años del nacimiento de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta que revolucionó la biología

Los detalles La llamaron así por la cantante Dolly Parton y el éxito del experimento se mantuvo siete meses en secreto. Tuvo seis hijos y vivió solo seis años por varias enfermedades derivadas del proceso.

Imagen de archivo de la oveja Dolly

Hace exactamente 30 años nació Dolly, la oveja más famosa del mundo que marcó un antes y un después en la biología y se convirtió en el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta.

La llamaron así por la cantante Dolly Parton. "Dolly proviene de una célula de glándula mamaria y no podíamos pensar en un par de glándulas más impresionantes que las de Dolly Parton", expresó entonces Ian Wilmut, embriólogo que lideró el proyecto, lo que refleja cómo era la sociedad de entonces.

El éxito del experimento se mantuvo siete meses en secreto y no se hizo público hasta 1997. Dolly tuvo seis hijos y vivió solo seis años, la mitad que una oveja normal, por varias enfermedades derivadas del proceso. "Recientemente, descubrimos que Dolly tiene artritis en una de sus patas traseras", señaló en una ocasión Ian Wilmut.

Usando su ciencia, se clonaron otros mamíferos, aunque es una práctica totalmente prohibida en humanos. "Creo que ya existían pruebas suficientes de que sería completamente irresponsable pensar en crear una persona", manifestó el embriólogo que lideró el proyecto

Ahora, Dolly cumple tres décadas y desde el Museo de Escocia, donde se encuentra, le desean y feliz cumpleaños.

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