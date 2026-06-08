Los mejores puntos de España para ver el trío de eclipses inédito según el Gobierno

España se prepara para un fenómeno astronómico histórico: el trío de eclipses solares que podrán verse desde nuestro país entre 2026 y 2028. Se trata de una oportunidad única para millones de europeos.

Entre 2026 y 2028, España será testigo de un fenómeno astronómico excepcional: un trío de eclipses solares que no se repetirá durante décadas. Estos eventos, que incluyen eclipses totales y anulares, han generado gran expectación y movilizarán a miles de personas en todo el país. Con el objetivo de garantizar la seguridad y optimizar la experiencia de observación, el Gobierno español ha creado una Comisión Interministerial que coordinará logística, comunicación y medidas de prevención. Además, se han identificado los mejores puntos de España para la observación de estos eclipses de forma segura y memorable.

Un fenómeno único en Europa

El primer eclipse solar total tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, y será visible desde la península ibérica por primera vez en más de un siglo. La franja de totalidad cruzará España de oeste a este, incluyendo ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca. Este eclipse abre la serie conocida como el 'trío de eclipses', que continuará el 2 de agosto de 2027 con otro eclipse solar total y concluirá el 26 de enero de 2028 con un eclipse solar anular.

El Observatorio Astronómico Nacional recuerda que, mientras los eclipses parciales son relativamente frecuentes, los totales y anulares son fenómenos excepcionales: el último eclipse total visible en España se registró en 1959 y el último anular en 2005. Por eso, la oportunidad de contemplarlos será histórica.

Preparativos del Gobierno y la comisión interministerial

Para coordinar la seguridad y logística, el Gobierno ha creado una Comisión Interministerial que integra 13 ministerios. Su labor incluye planificación de transporte, control de afluencia, seguridad ciudadana, promoción turística, divulgación científica y cultural, así como prevención en salud pública. Se estima que cada eclipse total podría atraer a cientos de miles de personas, especialmente en zonas rurales con cielos despejados.

Entre las recomendaciones oficiales destacan: desplazarse con antelación para asegurar lugares accesibles, evitar carreteras de difícil acceso, elegir zonas abiertas sin obstáculos como árboles o edificios, y revisar el pronóstico meteorológico para garantizar cielos despejados. Además, se aconseja reservar alojamiento y transporte con antelación y planificar rutas alternativas ante posibles cortes o tráfico intenso.

Seguridad y observación del eclipse

Observar un eclipse solar requiere precauciones especiales para proteger la vista. El uso de gafas homologadas es indispensable; nunca se debe mirar directamente al Sol, ni siquiera con gafas de sol normales. Los eclipses solares parciales también requieren estas medidas, mientras que los eclipses de Luna son seguros a simple vista.

En cuanto a la experiencia en el lugar, se recomienda: elegir áreas alejadas de riesgos como incendios forestales, mantener distancia con otros observadores, llevar agua, protector solar y ropa adecuada, y evitar aglomeraciones.

La duración máxima del eclipse total del 12 de agosto de 2026 será de 1 minuto y 50 segundos, siendo los municipios de León, Oviedo, Bilbao y Zaragoza los más recomendados por combinar buena visibilidad, accesibilidad y servicios básicos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido