El "eclipse solar de agosto" que durará 6 minutos no ocurrirá hasta 2027

En los últimos días, mucha gente ha escuchado hablar del "eclipse más largo del siglo", un fenómeno que iba a ocurrir el 2 de agosto: no, el verano de 2025 no hay ningún eclipse total.

Desde hace varios días se está escuchando hablar no sólo de un eclipse solar, sino del "eclipse del siglo". "¡Mañana, eclipse solar!". ¿Un eclipse solar en agosto de 2025? El pasado mes de marzo, España vivió (y disfrutó) de un eclipse solar visible sólo con mirar al cielo —con gafas específicas, para no dañarse la vista—, pero el calendario astronómico nacional no tenía previsto ninguno para agosto... ¿entonces de qué estamos hablando?

En algún momento, alguien ha podido confundir las fechas. El "gran eclipse" de agosto del que se habla es el que está previsto para el 2 de agosto de 2027, un eclipse de sol total visible en toda la península ibérica desde por la mañana, sobre las 10:50h: será visible de manera total en Ceuta, Melilla, gran parte de Cádiz y Málaga y en las zonas más meridionales de Granada y Almería; en el resto del país, se verá de manera parcial.

Sin embargo, España vivirá eclipses antes de ese. El 7 de septiembre España vivirá un eclipse total de luna, visible en gran parte del mundo y de manera total en España. "La observación se puede realizar a simple vista y no entraña ningún peligro ni requiere ningún tipo de instrumentación especial", señalan desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Este comenzará a las 18:27h y se dar por finalizado cuatro minutos antes de que den las 22:00h.

Para el siguiente eclipse solar habrá que esperar algo más porque si bien está previsto uno el 21 de septiembre, éste no será visible en España. Sin embargo, en 2026 España sí disfrutará de un eclipse solar total visible: el 12 de agosto de 2026. Será el primero visible en toda la península en más de un siglo (desde 1912): desde las 19:37h hasta las 21:24h se podrá disfrutar de este eclipse total.

¿El eclipse de 2027 dejará España a oscuras?

El 2 de agosto de 2027, entonces, es la fecha real del eclipse del que se ha venido hablando este verano. La franja de totalidad del eclipse cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este por la mañana, por lo que la elevación del sol facilitará la observación del fenómeno.

El último eclipse solar total visible en España, en 1912, dejó España a oscuras apenas unos segundos. El punto central del eclipse se situó sobre el mar, entre las costas de España y Francia, y fue visible únicamente desde España y Portugal, según recuerdan desde el Colegio Oficial de Físicos.

Otra de las cosas de las que se está hablando es que el eclipse de agosto de 2027 dejará el país a oscuras durante más de seis minutos. Según los datos de la NASA, la duración máxima de la totalidad se observará en Egipto, a unos 60 kilómetros al sureste de Luxor. La totalidad de un eclipse solar es el momento en el que la luna cubre por completo el sol, permitiendo ver la corona solar. Es aquí donde durará esos más de seis minutos, concretamente seis minutos 22 segundos.