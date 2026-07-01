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Para qué sirve el nombre de usuario de WhatsApp y cómo se reserva para el futuro
El nombre de usuario de WhatsApp es un identificador único que permite, una vez que esté habilitado este sistema en España, compartir conversaciones con personas que no tienen tu número de teléfono manteniéndolo en privado.
Cada poco tiempo, WhatsApp actualiza su aplicación. Y entre las últimas novedades puede que hayas visto (o todavía no) la opción de reservar un nombre de usuario en la aplicación de mensajería, un nuevo sistema de comunicación que todavía no está implementado, pero que ya empieza a dar sus primeros pasos.
En España, todavía no está disponible pero sí se puede reservar un nombre de usuario para cuando llegue este nuevo sistema a nuestro país. Es algo absolutamente opcional, pero es importante saber de qué se trata para tomar la decisión de utilizarlo... o no.
Lo primero es entender lo que es: el nombre de usuario de WhatsApp es un identificador único, conformado por una arroba (@) y una serie de letras o números detrás. Una vez que estén disponibles en España, este nombre servirá para poder contactar con otras personas a través de la aplicación sin necesidad de que conozcan tu número de teléfono, lo que supone un paso más en la privacidad del usuario.
El nombre de usuario es (o puede ser) diferente al nombre que aparece en el perfil. Este nombre será visible para todas las personas que no tengan guardado tu teléfono, algo que puede darse, por ejemplo, en chats grupales. Sin embargo, este nombre no se podrá ver hasta que esté activo. Una vez que esto ocurra, podrás compartir tu nombre de usuario en lugar de tu teléfono para comunicarte con otras personas, mientras tu número de teléfono sigue siendo privado para quienes no te tienen guardado en su lista de contactos.
Cada cuenta tiene un nombre de usuario único. Una vez que elijas el tuyo, si está disponible, se guardará y nadie más podrá reclamarlo. Si el nombre que quieres ya está reservado, tendrás que elegir otro. Existen una serie de nombres de usuario que ya están reservados, para empresas, Gobiernos o diferentes figuras públicas, y no pueden ser reservados por ninguna otra persona.
¿Y cómo se reserva el número? Si mantienes actualizada tu aplicación en tu dispositivo, WhatsApp te ofrecerá, en algún momento, la opción de reservar un nombre de usuario para que se active una vez que esté establecido este sistema en España.
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