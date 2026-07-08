Muere a los 31 años Cristina Méndez, premio en Física, mientras estaba en la Universidad de Oviedo

El fallecimiento de la joven, que ejercía como profesora en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y en la facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo, tuvo lugar el pasado domingo.

La joven asturiana Cristina Méndez, que el pasado mes de marzo recibió el premio a mejor tesis de la Real Sociedad Española de Física, ha muerto a los 31 años. La gijonesa, doctora en Física por la Universidad de Oviedo, se encontraba precisamente en las instalaciones de esta universidad, en la que daba clase, cuando fue hallado su cuerpo sin vida el pasado domingo. La incineración de Méndez tuvo lugar ayer, en el tanatorio de Gijón-Cabueñes.

Méndez recibió hace varias semanas el galardón gracias a su tesis, 'Estudios fundamentales y evaluación del potencial analítico en electroscopia de plasmas inducidos por láser con pulsos cortos y ultracortos', con la que consiguió el título de doctora en Física por la Universidad de Oviedo. El jurado del grupo especializado de Física de Plasmas de la Real Sociedad Española de Física consideró su trabajo de gran calidad, originalidad y relevancia.

Graduada en Física por la misma universidad en la que cursó un máster en Ciencias Analíticas y Bioanalíticas y se doctoró, realizó una estancia de investigación en Berlín bajo la supervisión de Igor Gornushkin, referente internacional en electroscopia LIBS. En 2023, ya había recibido un premio de la Society for Applied Spectroscopy.

Según recoge el diario asturiano 'La Nueva España', la muerte de Méndez se produjo cuando se encontraba en las instalaciones de la Universidad de Oviedo, en el campus de Mieres. Además de profesora en este centro universitario, también era profesora sustituta en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón.

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