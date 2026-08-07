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Del helio a la relatividad: cómo los eclipses han cambiado la historia de la ciencia

Los detalles Obervar lo que ocurre ahí arriba ha permitido entender mejor el mundo aquí abajo, tal y como explica el astrónomo Mario López: "Es un momento en el que se puede observar la corona solar sin ningún tipo de instrumentación exótica".

Del helio a la relatividad: cómo los eclipses han cambiado la historia de la ciencia
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Más allá del espectáculo, el eclipse del próximo 12 de agosto será todo un laboratorio gigante para los científicos de todo el mundo. A lo largo de la historia, gracias a ellos, la humanidad ha hecho grandes avances: desde descubrir un elemento químico como el helio hasta confirmar la teoría de la relatividad de Einstein.

Obervar lo que ocurre ahí arriba ha permitido entender mejor el mundo aquí abajo, tal y como explica Mario López, astrónomo y cofundador de elnocturnario.com: "Es un momento en el que se puede observar la corona solar sin ningún tipo de instrumentación exótica".

Durante un eclipse el 18 de agosto de 1868, el científico francés Pierre Janssen vio alrededor del sol una línea amarilla que identificó como un gas al que llamó helio. Lo sorprendente es que no se decubrió que en la Tierra también existía el helio hasta 30 años después.

Asimismo, es la ciencia en torno a los eclipses la que descubrió que la superficie del Sol alcanza temperaturas muchísimo mayores que las del inteior. Y es que mientras los ciudadanos de a pie disfrutamos de un espectáculo sin igual, para los científicos es como un laboratorio gigante.

Además, los eclipses ayudaron en la antigua Grecia a calcular la distancia entre la Luna y la Tierra y fue gracias también a este fenómeno como se confirmó que la Teoría de la Relatividad de Einstein era cierta. El físico alemán aseguraba que la masa del sol curva el espacio-tiempo y desvía la trayectoria de la luz de las estrellas que están detrás.

El próximo 12 de agosto, científicos de todo el mundo tendrán una nueva oportunidad para romper las barreras del conocimiento. Veremos con qué nos sorprenden esta vez. "Lo que se va a estudiar sobre todo es la atmósfera solar, lo que conocemos como la corona. Además, hay una parte que va a estudiar lo que es el perfil de la Luna. Vamos a ver cómo son esos cráteres y cómo son esos relieves en la superficie lunar", ha explicado López.

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