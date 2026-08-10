Tú también puedes ver el eclipse solar desde el cielo (aunque no vayas en el vuelo especial de Iberia)

Un vuelo especial, porque es un acontecimiento único. Iberia ha decidido fletar un avión para poder disfrutar del eclipse solar total visible a 10.000 metros de altitud. Y aunque tú no vayas en ese vuelo, también podrás disfrutar del espectáculo.

Los habrá afortunados que puedan ver el eclipse solar desde el cielo. No desde lo alto de una montaña, ni desde el mejor mirador del país. A 10.000 metros de altura, sobre las nubes, en un avión. Porque Iberia ha fletado un vuelo especial para perseguir el fenómeno más esperado del año. Se trata de un avión con nombre especial, elegido concretamente para el evento, que saldrá del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas y tendrá como destino... el mismo aeropuerto. Porque no es más que un vuelo especial para 'perseguir' el eclipse.

Se trata del IB1473, un nombre que no es baladí: es el año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico, 'padre' de la teoría heliocéntrica del sistema solar. Un Airbus A321XLR de última generación saldrá del aeropuerto madrileño a las 18:45h, unos 45 minutos antes de que comience el proceso del eclipse, que tendrá su punto álgido sobre las 20:30h, cuando será total. Al menos, durante unos segundos, cuando la Luna se ponga por delante del Sol y lo único que será visible, desde algunas zonas, será la corona solar.

La trayectoria del avión ha sido diseñada específicamente para maximizar las condiciones de observación del eclipse, lo que quiere decir básicamente que el avión 'perseguirá' el eclipse. ¿Y quiénes serán los afortunados que lo disfruten? Un grupo de investigadores del proyecto Shelios, una iniciativa científica y educativa liderada por Miquel Serra-Ricart, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y director científico de Light Bridges: "La observación desde la altitud de crucero nos permitirá tener una visión clara de la corona solar libre de nubosidad y otros fenómenos atmosféricos que pueden dificultar la observación desde tierra".

La tripulación estará liderada por el comandante Javier Lopera Alcalá y el piloto Javier Meana Fernández, este último con formación en Astrofísica. Además del eclipse, desde el avión se podrá ver el entorno del Sol, así como la posición aparente de Venus y Mercurio y otras estrellas visibles. "Estamos muy satisfechos de poder colaborar en una iniciativa que une aviación, ciencia e innovación. Este vuelo permitirá aprovechar las ventajas que ofrece la observación desde la altitud de crucero para contribuir al estudio de un fenómeno astronómico excepcional", asegura Diego Fernández, director de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad de Iberia.

El eclipse desde el cielo, en directo

Si bien serán los tripulantes y pasajeros del IB1473 los que disfrutarán de la observación del eclipse desde el cielo, cualquiera podrá verlo porque será retransmitido en directo a través de las redes sociales de Iberia. Esto es gracias al servicio de wifi de alta velocidad con tecnología Starlink, que "Iberia está incorporando progresivamente a su flota" y que permite ofrecer Internet durante todo el vuelo.

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