El contexto En las últimas semanas se han producido tres episodios en los que un modelo de inteligencia artificial ha logrado vulnerar los sistemas de seguridad de una empresa saltándose el control humano.

La inteligencia artificial se perfila como una potencial amenaza para la seguridad, tras un incidente en el que un modelo de IA de Anthropic creó una identidad falsa para insertar código malicioso durante un examen de seguridad en el Instituto de Seguridad de la IA en el Reino Unido. Aunque el evento fue controlado y no tuvo consecuencias reales, ha encendido las alarmas entre los desarrolladores. Es la tercera vez en semanas que un modelo de IA vulnera sistemas de seguridad, lo que ha llevado a gobiernos, como el estadounidense, a considerar frenar su desarrollo. El divulgador Gustavo Entrala sugiere entrenar la IA con un enfoque similar al aprendizaje humano para evitar riesgos futuros.

La inteligencia artificial está cada vez más cerca de ser una amenaza para nuestra seguridad. En los últimos días, un modelo de IA de Anthropic creó una identidad falsa para poder insertar código malicioso a uno de los supervisores durante un examen de seguridad realizado en el Instituto de Seguridad de la IA en el Reino Unido. Una brecha de seguridad que fue detectada mientras se ponía a prueba la capacidad máxima de los modelos Mythos 5 de Anthropic y ChatGPT 5.6 de OpenAI.

Aunque la acción no tuvo consecuencias reales, al producirse en el marco de un experimento controlado, el incidente ha hecho saltar todas las alarmas en los desarrolladores de IA, que temen que la tecnología pueda llegar a desobedecer directamente a los humanos.

Se trata de la tercera vez en las últimas semanas en la que un modelo de inteligencia artificial ha logrado vulnerar los sistemas de seguridad de una empresa saltándose el control humano. Este fenómeno ha hecho que algunas máquinas puedan llegar a descontrolarse.

Ante esta brecha, los gobiernos, especialmente el estadounidense, han empezado a contemplar la posibilidad de frenar por ley el desarrollo de la inteligencia artificial. "Igual tenemos que hacer una pequeña pausa, porque esto va a una velocidad que nos va a desbordar y hay mecanismos que no controlamos", propone el divulgador científico Gustavo Entrala.

Pese a lo alarmante de la situación, el experto señala que "es bueno que estas cosas ocurran en una fase experimental para ir descubriendo huecos que hay que ir tapando".

Ante esta situación, Entrala propone "dotar de sentido de maternidad" a la inteligencia artificial a la hora de entrenarla, puesto que estos sistemas aprenden a base de prueba y error en un proceso muy similar al del cerebro humano. "Es la única forma en la que conseguiremos que la IA no nos mate", aclara el divulgador.

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