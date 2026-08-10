Si estás en París el día del eclipse solar, puedes verlo (gratis) con los mejores astrofísicos

Vista de un módulo para el viaje espacial de la Agencia Espacial Europea expuesto frente a un panel que replica la Luna en la Ciudad de las Ciencias y la Industria de París

Si estás de vacaciones en agosto en Francia y el 12 de agosto te encuentras en la capital, no dudes en acudir a la Ciudad de las Ciencias y la Industria para disfrutar de una jornada astronómica por todo lo alto.

Galicia estará abarrotada el 12 de agosto, como la mayoría de los municipios que pasan por la 'franja de la totalidad' del eclipse solar. Porque son muchos los que han elegido su destino de vacaciones en función de este evento astronómico, excepcional. España será de los mejores sitios donde se disfrute, pero otros han puesto por delante otros criterios a la hora de elegir a dónde viajar en agosto. Y quienes hayan optado por Francia, también tienen una oportunidad única.

Concretamente los que estén en París, porque la Ciudad de las Ciencias y la Industria de París tiene una interesante propuesta para seguir el eclipse solar del próximo 12 de agosto, con una jornada de visionado junto a astrofísicos abierta al público. "En París no se verá la fase total del eclipse. El mejor consejo que podemos dar es aprovechar este momento para hacer turismo en España, pero para aquellos que, por el contrario, decidan quedarse en París es una oportunidad estupenda", afirmó a EFE el director de mediación científica y educación de esta institución, Matteo Merzagora.

Aunque el eclipse tan solo será total en diferentes puntos de Siberia, Groenlandia, Islandia y España, este será superior al 90% en París, por lo que esta institución plantea un programa con múltiples instrumentos de observación y mediadores que, según Merzagora, "estarán a la disposición del público para responder a todas sus preguntas". A lo largo de la jornada del 12 de agosto habrá observaciones del sol previas al eclipse, así como talleres y conferencias con las que resolver dudas en torno al fenómeno, la observación del evento en sí y una posterior apreciación del cielo nocturno.

El astrofísico y encargado del planetario del recinto, Cyril Birnbaum, subrayó este miércoles que "un eclipse total en el continente europeo no es algo que ocurra a menudo" y apuntó que "el último se produjo el 11 de agosto de 1999". Dada la singularidad del eclipse, la Ciudad también ofrecerá un programa de verano centrado en torno a la astronomía y se seguirán fenómenos astronómicos como el equinoccio de otoño.

Este es el programa del eclipse de agosto en París

Todo el programa es abierto al público, para mayores de 6 años, por lo que es interesante acudir también con los pequeños de la casa. Esta es la agenda prevista para el 12 de agosto en la Ciudad de las Ciencias y la Industria de París:

14:00h - Bienvenida e información sobre el eclipse

Desde las 14:00h - Observación del sol con instrumentos, taller continuo de reloj de sol y taller independiente 'Dibuja tu sol'

y taller independiente 'Dibuja tu sol' 15:00h - Miniconferencia 'El Sol en todas sus formas'

16:00h - Miniconferencia 'El Sol y la cultura popular'

17:00h - Miniconferencia 'El sol en todas sus formas'

19:30h - Observación del eclipse, con una transmisión en vivo en pantallas ubicadas en la pradera del Círculo

Desde las 21:45h - Observación del cielo nocturno con y sin instrumentos, reconocimiento de constelaciones y planetas y observación de las Perseidas

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