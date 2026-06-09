Artemis III tendrá representación europea: la NASA incluye por primera vez a un astronauta de la ESA

Fotografía cedida por la NASA de los integrantes de la tripulación de la misión Artemis III, de izquierda a derecha, Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik, y Frank Rubio.

Los detalles La NASA ha presentado a los cuatros astronautas que integrarán la misión Artemis III, prevista para 2027, y entre ellos está el italiano Luca Parmitano.

La NASA ha anunciado la tripulación de la misión Artemis III, programada para 2027, que por primera vez incluirá a un astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), el italiano Luca Parmitano, quien será el piloto. El equipo también estará compuesto por André Douglas, ingeniero, y Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño. Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial Internacional, liderará la misión. Según la NASA, Artemis III es un paso crucial para el regreso de astronautas a la Luna, con una misión lunar completa planificada para 2028.

La NASA ha presentado este martes a los cuatros astronautas que integrarán la misión Artemis III, prevista para 2027, que incluye por primera vez a un miembro de la Agencia Espacial Europea (ESA), el italiano Luca Parmitano, que ejercerá como piloto.

La tripulación estará formada además por los especialistas de misión André Douglas, ingeniero, y Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño.

Junto a Parmitano, Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial Internacional, liderará la misión que supone, según la NASA, en el próximo gran paso para llevar nuevamente astronautas a la Luna.

De hecho, esta misión está planificada para ser la última antes de acometer el intento de llevar astronautas a la Luna, una misión prevista para 2028.

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