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Artemis III tendrá representación europea: la NASA incluye por primera vez a un astronauta de la ESA

Los detalles La NASA ha presentado a los cuatros astronautas que integrarán la misión Artemis III, prevista para 2027, y entre ellos está el italiano Luca Parmitano.

Fotografía cedida por la NASA de los integrantes de la tripulación de la misión Artemis III, de izquierda a derecha, Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik, y Frank Rubio.Fotografía cedida por la NASA de los integrantes de la tripulación de la misión Artemis III, de izquierda a derecha, Andre Douglas, Luca Parmitano, Randy Bresnik, y Frank Rubio.NASA
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La NASA ha presentado este martes a los cuatros astronautas que integrarán la misión Artemis III, prevista para 2027, que incluye por primera vez a un miembro de la Agencia Espacial Europea (ESA), el italiano Luca Parmitano, que ejercerá como piloto.

La tripulación estará formada además por los especialistas de misión André Douglas, ingeniero, y Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño.

Junto a Parmitano, Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial Internacional, liderará la misión que supone, según la NASA, en el próximo gran paso para llevar nuevamente astronautas a la Luna.

De hecho, esta misión está planificada para ser la última antes de acometer el intento de llevar astronautas a la Luna, una misión prevista para 2028.

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