Así se ha visto el eclipse solar total desde el cielo, a 10.000 metros de altitud | VÍDEO

En breves minutos comienza la totalidad del eclipse solar Ver un eclipse total no tiene nada que ver con verlo de manera parcial: aun con poquísima luz, incluso con el Sol cubierto al 99,9%, la iluminación hace que el cielo no se oscurezca como sí ocurrirá durante entre 20 segundos y algo menos de dos minutos en algunos de los puntos donde el eclipse sí será total: En el avión que 'persigue' el eclipse, la totalidad durará unos 8 minutos. Compartir en X

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Así se retransmite en directo (por primera vez) un eclipse total desde un avión "Queríamos contar lo que va a pasar desde el cielo", asegura Myriam Pedrero, coordinadora de la emisión. Y por eso, Iberia cuenta con un equipo de captación de imagen y retransmisión desde el avión, mientras que la distribución a nivel mundial se hace desde tierra. Compartir en X

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La primera retransmisión de un eclipse total en directo: "Es un proyecto complicado" La de hoy es la primera retransmisión en directo de un eclipse total. Y nada más y nada menos que desde el cielo, a 10.000 metros de altitud. La coordinadora de la emisión en directo del vuelo que 'persigue' el eclipse, Myriam Pedrero, reconoce que "es un proyecto técnicamente complicado". "Tenemos una cámara en movimiento, un astro al que hay que fotografiar, cambios de luz... un montón de elementos que son complejos", asegura. Pero es consciente de que se puede: "Va a ser posible por primera vez". Compartir en X

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Precisión de tres segundos: lo que los astrónomos necesitan del vuelo que 'persigue' el eclipse La comandante y gestora de flota narrow-body de Iberia Betty Guasch ha señalado que la tripulación acompaña a "un equipo de astrónomos del Observatorio de Tenerife" en este increíble vuelo de observación del eclipse para el que, según el comandante Javier Lopera, los expertos piden "precisión de tres segundos más o menos". "Nunca había preparado un vuelo de este tipo", asegura Guasch. "Es muy emocionante". Compartir en X

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Esta es la trayectoria del avión que 'persigue' el eclipse solar El avión de Iberia que 'persigue' el eclipse solar total de hoy es un vuelo muy especial, histórico. Único. No se realiza un vuelo de estas características desde hace más de 50 años. El comandante Javier Lopera explica que el avión va a hacer cuatro trayectos: "Vamos a ver la turbulencia y vamos a estudiar el viento para ya justo en el último tramo adaptarnos para llegar a ese punto del eclipse exacto a la hora exacta", asegura. Compartir en X

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🌘 La Luna empieza a morder al Sol en Galicia, Asturias y Cantabria La Luna ha comenzado a cubrir el disco solar en la cornisa cantábrica a las 19:30 horas de este miércoles, dando inicio a un eclipse total de Sol que tiene en Galicia, Asturias y Cantabria algunos de sus primeros puntos de observación. La sombra lunar avanzará de oeste a este y hará que la totalidad llegue primero al extremo norte gallego antes de progresar hacia Asturias y Santander, según los datos ofrecidos por el Instituto Geográfico Nacional. El primer lugar de la España peninsular en entrar en la fase de totalidad (ausencia absoluta de sol) es el cabo Estaca de Bares, en el municipio coruñés de Mañón y punto más septentrional de la península Ibérica. Allí el eclipse parcial comenzó a las 19:31. La totalidad arrancará sobre las 20.26 y alcanzará su máximo a las 20.27, con una duración de algo más de un minuto. Compartir en X

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El eclipse desde el cielo, visto desde la ventanilla derecha del avión El eclipse solar total de hoy estará siendo retransmitido desde una cámara situada en la ventanilla derecha del avión. Desde aquí se puede ver la sombra del eclipse sobre la superficie terrestre o sobre las nubes. Compartir en X

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VÍDEO | Sigue en directo el eclipse visto desde el cielo Si bien serán los tripulantes y pasajeros del IB1473 los que disfrutarán de la observación del eclipse desde el cielo, se puede ver en directo porque lo retransmitimos desde laSexta.com. Esto es gracias al servicio de wifi de alta velocidad con tecnología Starlink, que "Iberia está incorporando progresivamente a su flota" y que permite ofrecer Internet durante todo el vuelo. Compartir en X

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El meteorólogo de laSexta Francisco Cacho ya está en el avión de Iberia que 'persigue' el eclipse solar total a 10.000 m de altitud El meteorólogo de laSexta Francisco Cacho ya está en el avión de Iberia que 'persigue' el eclipse solar total a 10.000 m de altitud. El avión es el IB1473, el año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico, 'padre' de la teoría heliocéntrica del sistema solar. El meteorólogo de laSexta Francisco Cacho ya está en el avión de Iberia que 'persigue' el eclipse solar total a 10.000 m de altitud Compartir en X

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Javier Lopera Alcalá y Javier Meana Fernández, al mando de la tripulación del avión que 'persigue' el eclipse La tripulación está liderada por el comandante Javier Lopera Alcalá y el piloto Javier Meana Fernández, este último con formación en Astrofísica. Además del eclipse, desde el avión se podrá ver el entorno del Sol, así como la posición aparente de Venus y Mercurio y otras estrellas visibles. "Estamos muy satisfechos de poder colaborar en una iniciativa que une aviación, ciencia e innovación. Este vuelo permitirá aprovechar las ventajas que ofrece la observación desde la altitud de crucero para contribuir al estudio de un fenómeno astronómico excepcional", asegura Diego Fernández, director de Estrategia, Transformación y Sostenibilidad de Iberia. Compartir en X

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El eclipse desde el cielo, con una trayectoria para maximizar las condiciones de observación del eclipse La trayectoria del avión ha sido diseñada específicamente para maximizar las condiciones de observación del eclipse, lo que quiere decir básicamente que el avión 'perseguirá' el eclipse. ¿Y quiénes serán los afortunados que lo disfruten? Un grupo de investigadores del proyecto Shelios, una iniciativa científica y educativa liderada por Miquel Serra-Ricart, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y director científico de Light Bridges: "La observación desde la altitud de crucero nos permitirá tener una visión clara de la corona solar libre de nubosidad y otros fenómenos atmosféricos que pueden dificultar la observación desde tierra". Y entre los afortunados también estará el meteorólogo de laSexta, Francisco Cacho. Compartir en X

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IB1473, el avión que 'persigue' el eclipse solar desde el cielo El avión que 'persigue' el eclipse solar es el IB1473, un nombre que no es baladí: es el año de nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico, 'padre' de la teoría heliocéntrica del sistema solar. Un Airbus A321XLR de última generación saldrá del aeropuerto madrileño a las 18:45h, unos 45 minutos antes de que comience el proceso del eclipse, que tendrá su punto álgido sobre las 20:30h, cuando será total. Al menos, durante unos segundos, cuando la Luna se ponga por delante del Sol y lo único que será visible, desde algunas zonas, será la corona solar. Compartir en X

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