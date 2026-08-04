Borja Iglesias denuncia las amenazas que recibe en redes por no posicionarse sobre la crisis migratoria en Ceuta

El recién proclamado campeón del mundo ha mostrado en redes uno de los mensajes que recibe a diario y denuncia una oleada de ataques por no posicionarse públicamente sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Tenían que matarte".

El delantero del Celta de Vigo y reciente campeón del mundo con la selección española, Borja Iglesias, ha denunciado en redes sociales los mensajes de odio y las amenazas que recibe a diario. El motivo, esta vez, es no haberse pronunciado públicamente sobre la crisis migratoria en Ceuta. "Y así todo el día, todos los días", escribió el futbolista junto a una captura de pantalla de uno de los mensajes que ha recibido.

En él, un usuario le insultaba y le acusaba de no hablar sobre la situación en Ceuta: "Por lo que sea no vas a hablar de lo de Ceuta (...) tenían que matarte (...) hace una semana camisetita de España y a celebrar poniendo música, pero para defender una semana siguiente tu país de una invasión, mejor subir una historia jugando al Mario Kart. No tienes vergüenza ni la conoces", se puede leer en el mensaje.

El colaborador Leo Álvarez recuerda en 'Más Vale Tarde' que no es la primera vez que Borja Iglesias recibe ataques por sus posicionamientos públicos. "Se pintó las uñas contra el racismo y le llamaron de todo, como también le han criticado por apoyar a Jenni Hermoso tras el caso Rubiales o por mostrar su apoyo a manifestaciones propalestinas que intentaron cortar la Vuelta Ciclista", explicó. Una serie de gestos que, según el colaborador, "siempre le penalizan en redes".

El futbolista ha defendido en numerosas ocasiones sus valores. Para Borja Iglesias, "muchas veces hay que pararse y reclamar lo que es obligatorio: los derechos humanos". Unos principios que no tiene intención de ocultar pese a las críticas.