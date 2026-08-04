Unos 'hackers' protagonizan un robo exprés al vaciar varias carteras de criptomonedas en 41 minutos y llevarse más de 60 millones de euros

Los detalles Los ladrones aprovecharon un fallo en los llamados monederos fríos para poder acceder al dinero. Un agente del FBI se ha entregado por haber sustraído un millón de dólares con este método.

Un grupo de hackers ha llevado a cabo un robo de criptomonedas sin precedentes, logrando sustraer más de 60 millones de euros en apenas 41 minutos. Este ataque se destaca por su rapidez y por haber burlado el sistema de seguridad Coldcard, considerado uno de los más seguros para resguardar bitcoins. Coldcard, un dispositivo físico similar a una calculadora, falló al usar sus números de serie como clave, lo que facilitó el acceso a los ladrones. Un ciudadano canadiense ha denunciado la pérdida de más de un millón de dólares, y un agente del FBI se ha entregado tras participar en el robo.

Unos 'hackers' han vaciado las carteras de criptomonedas de varios usuarios en un robo de película que esta vez se ha producido sin alunizaje, sin atraco y sin ser en un banco como tal.

Se trata de un robo limpio, sin rastro de los ladrones. En 41 minutos, los ladrones consiguieron llevarse más de 60 millones de euros, lo que hace que estemos hablando probablemente del robo más rápido de este tipo, y el más alarmante porque lo han hecho burlando el sistema de acceso más seguro que existe: el Coldcard.

Coldcard es una marca de dispositivos físicos que permite resguardar bitcoins en los llamados monederos fríos. Estos funcionan parecido a como lo hace una calculadora, sin conexión a Internet.

En concreto, vendría a ser una especie de llave de acceso a nuestra cartera que nos genera un código nuevo para cada uso y que es aleatorio. Sin embargo, la maquina falló, algo que los ladrones aprovecharon. En vez del código aleatorio, usaba sus números de serie como clave, algo muy fácil de adivinar. Aquí es cuando entran los ladrones.

En cuanto a las personas afectadas, de momento lo que ha trascendido es que un ciudano candadiense ha denunciado en X la desaparición de más de un millón de dólares.

En lo que respecta a los ladrones, solo sabemos que en las últimas horas un agente del FBI se ha entregado por haber sustraído un millón de dólares con este método.

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