Europa actúa tras la crisis migratoria de Ceuta: los ministros de la UE acuerdan reforzar fronteras, retornos y sistema de alerta temprana

Los detalles Según ha explicado el ministro irlandés de Justicia, Interior y Migración, Jim O'Callaghan, "la UE está unida y dispuesta a apoyar a España".

Europa ha expresado su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y ha felicitado a España por su rápida y eficaz respuesta. En una reunión de urgencia, los ministros del Interior de la UE acordaron reforzar fronteras, retornos y cooperación con terceros países, destacando la necesidad de anticiparse a futuros episodios. La UE mostró su solidaridad con España, subrayando que las fronteras exteriores son una responsabilidad compartida. Aunque hubo apoyo unánime, se debatieron diferencias, como la crítica de Dinamarca a la gestión fronteriza y la postura de Italia sobre la repatriación. Se enfatizó la importancia de la cooperación y la comunicación coherente entre los países miembros.

Europa mostró su preocupación por la crisis migratoria de Ceuta. Y, pese a que Fernando Grande-Marlaska ha afirmado que los ministros del Interior de los Estados miembro de la UE han felicitado a España por su actuación frente a la situación, de la reunión de urgencia celebrada este martes se ha concluido que se deben reforzar las fronteras, los retornos, la cooperación con terceros países y la capacidad de anticipación ante futuros episodios.

Así lo han reflejado en las conclusiones recogidas tras la videoconferencia extraordinaria mantenida este martes por los titulares del ramo, en las que han felicitado a las autoridades españolas por su "rápida y eficaz" respuesta a la crisis en Ceuta y han trasladado sus condolencias por la "trágica pérdida de vidas", en una intervención del ministro irlandés de Justicia, Interior y Migración, Jim O'Callaghan, como representante de la Presidencia rotatoria del Consejo Europeo que en este 2026 le toca a Irlanda. En dicha intervención, O'Callaghan también ha recalcado la "firme solidaridad" con España de la UE

"La UE está unida y dispuesta a apoyar a España. Las fronteras exteriores de la UE son una responsabilidad compartida y la migración requiere una respuesta europea unificada", ha afirmado el ministro irlandés, quien también ha defendido que la reunión ha servido para evaluar los instrumentos de los que ya dispone la Unión, identificar ámbitos en los que es necesaria una mayor cooperación y preparar el debate que mantendrán los líderes europeos en el Consejo Europeo previsto para octubre.

Eso sí, más allá de la respuesta inmediata a la crisis, los ministros han coincidido en la necesidad de intensificar la lucha contra las redes de tráfico de migrantes, reforzar los retornos, fortalecer la protección de las fronteras exteriores y profundizar la cooperación con los países de origen y tránsito.

Asimismo, los Veintisiete han abogado por mejorar la capacidad de anticipación de la Unión mediante el desarrollo de sistemas de alerta temprana, incluido un mayor intercambio de información y el seguimiento de las redes sociales para detectar posibles campañas de desinformación o movimientos coordinados que puedan derivar en nuevas llegadas masivas a algún país comunitario.

Los ministros también han subrayado la importancia de "forjar alianzas sólidas con países terceros", con los lugares de origen y tránsito, y de seguir desarrollando alianzas con terceros países que contribuyan a mejorar la gestión de la migración y a ampliar las oportunidades para la población local.

Las conclusiones también inciden en la importancia de reforzar la coordinación entre los Estados miembro durante este tipo de crisis y de mantener una comunicación "más coherente" y "mejorar el conocimiento compartido de la situación" para contrarrestar la manipulación informativa y las injerencias de actores externos.

Las diferentes posturas

Todos los países comunitarios han mostrado su rotundo apoyo a España por la crisis migratoria, pero eso no quiere decir que no se hayan debatido las discrepancias durante la reunión. Tal y como ha señalado el ministro francés del Interior, Laurent Núñez, Francia ha mostrado su condena a los intentos de dividir a Europa con la crisis migratoria.

"Todos los estados miembros han mostrado su solidaridad con España, han aplaudido la gestión del Gobierno español, de su presidente, Pedro Sánchez, y de su ministro del Interior", indicó Nuñez en una comparecencia de prensa tras el consejo informal de ministros del Interior que tuvo lugar a petición de España.

El ministro francés ha expresado "el consenso" entre los participantes sobre la cuestión, aunque reconoció diferencias de matiz entre los participantes. Para Nuñez, los ministros reconocieron que "Schengen no es el problema, es parte de la solución" y ha negado que ningún país pusiera en cuestión el mantenimiento de España en ese tratado de libre circulación: "Nos hemos dicho lo que pensamos (...) Hay países que han alertado de medidas que pueden atraer (inmigrantes) otros, como España y algunos solidarios con España, han dicho que la división no tiene cabida, en referencia a una carta firmada por 22 miembros".

También el ministro del Interior portugués, Luís Neves, ha manifestado su solidaridad con España y elogiado la respuesta operativa española, la cooperación con Marruecos y el retorno voluntario de la mayoría de los migrantes. No obstante, Neves ha apuntado que "las políticas nacionales de inmigración tienen repercusiones más allá de las fronteras de cada Estado miembro", en referencia a las críticas que ha recibido España por parte de varios países sobre sus políticas migratorias.

En este escenario, Portugal ha pedido más coordinación entre países y opinó que "la solidaridad europea debe ir de la mano de la responsabilidad nacional". Por último, el ministro ha señalado que Portugal ya ha reforzado la vigilancia en la frontera sur del país y agregó que el Gobierno está en "estrecho contacto" con las autoridades españolas, a la espera de que "los inmigrantes irregulares que aún se encuentran en Ceuta sean repatriados".

Uno de los socios más críticos con España fue Dinamarca. Ahora bien, tras la reunión, el Gobierno danés se ha mostrado "muy satisfecho" por la respuesta de España a la crisis migratoria en Ceuta. "Estoy muy satisfecho con que España haya actuado de forma rápida al movilizar a la policía y al Ejército y con que muchos migrantes hayan regresado a Marruecos", ha comentado en un comunicado el ministro de Extranjería e Integración danés, Morten Bødskov.

Pese a ello, Bødskov ha calificado de "insostenible" que miles de migrantes ilegales puedan cruzar en muy poco tiempo las fronteras comunitarias y considera "determinante" tener control sobre éstas: "La presión sobre las fronteras externas de la UE exige una respuesta inmediata y firme de todos los países. No vamos a aceptar una repetición de la situación de 2015. La inmigración incontrolada es una amenaza contra Europa y Dinamarca".

En cambio, Italia ha vuelto a ser la voz más crítica y ha señalado que Europa debería utilizar toda su influencia si los terceros países no repatrían a todos los migrantes que entran irregularmente.

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